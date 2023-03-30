У США під час навчань зіткнулися гелікоптери Black Hawk: є жертви (фото, відео)

За попередньою інформацією, внаслідок авіакатастрофи загинули 9 військовослужбовців. Слідство не виключає, що трагедія могла статися з вини пілотів.

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В окрузі Трігг (штат Кентуккі, США) під час навчань зіткнулися два військові гелікоптери Black Hawk, унаслідок чого загинули дев'ятеро людей. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці військової бази "Форт-Кемпбелл" у фейсбуці в четвер, 30 березня.

Інцидент стався в середу, 29 березня, о 22:00. Два гвинтокрили 101 повітряно-десантної дивізії зіткнулися в повітряному просторі й розбилися.

Два вертольоти 101 повітряно-десантної дивізії зіткнулися в повітряному просторі та зазнали аварії

"Коли стався інцидент, члени екіпажу летіли двома гелікоптерами HH60 Blackhawk під час звичайної навчальної місії. В авіакатастрофі загинули 9 солдатів", — ідеться в повідомленні військової бази "Форт-Кемпбелл".

У пресслужбі додали, що аварія сталася під час навчального тренування.

Зі свого боку, губернатор штату Енді Бешир заявив про те, що причиною зіткнення могла стати помилка пілотування. Коли гелікоптери зблизилися, один із них зачепив лопать іншого.

Нагадаємо, 17 лютого в російському Сахаліні сталася аварія вертольота з пасажирами. Тоді рятувальники прибули на місце трагедії та не змогли знайти двох постраждалих, а попередньою причиною катастрофи стала погана видимість.

Ми також інформували про те, що 18 січня назвали причину катастрофи вертольота в Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво МВС України. За попередніми даними, катастрофа могла статися з вини пілота, несправності техніки або через диверсію.