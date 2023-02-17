У російському Сахаліні сталася аварія вертольота з пасажирами: перші подробиці

Рятувальники прибули на місце трагедії та не змогли знайти двох постраждалих, а попередньою причиною катастрофи стала погана видимість.

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У Росії розбився вертоліт Robinson біля піку Чехова на Сахаліні. Рятувальники розпочали пошуки зниклих пасажирів. Про це повідомляє російське медіа SHOT.

За їхніми даними, на порту було не менше п'яти осіб: чотири пасажири та пілот, яким дивом вдалося залишитися живими після катастрофи, проте пізніше цю інформацію спростували.

"Одного з постраждалих вже евакуювали, ще двом надають допомогу на місці й готують до транспортування. Доля ще двох наразі невідома — після краху з місця передавали, що всі вижили, але пошуковий загін, що прибув, виявив лише трьох людей", — йдеться у повідомленні. видання. Наразі навколо місцевості обшукують усе, щоб знайти постраждалих.

За попередніми даними, причиною катастрофи могла стати погана видимість на місцевості. На місце прибула рятувальна група, яка й повинна буде розслідувати масштаби і причини трагедії.

До речі, незадовго до цього російські медіа ТАСС повідомляли, що гелікоптер зник із радарів і в нього спрацював аварійний маяк перед цим.

"На північний схід від гори Червона з радарів зник вертоліт Robinson. Наразі спрямовуються сили для його пошуку. У зниклого вертольота спрацював аварійний маяк", — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що 27 січня в Москві розбився гелікоптер Мі-8, який перевозить Путіна та інших перших осіб держави. Сталося це все у московському аеропорту "Внуково". За даними журналістів, вертоліт зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники.

Також ми писали про те, як у грудні штурмовик російських ПКС Су-25 здійснив аварійну посадку на один з аеродромів.