В российском Сахалине произошло крушение вертолета с пассажирами: первые подробности

Спасатели прибыли на место трагедии и не смогли найти двух пострадавших, а предварительной причиной катастрофы стала плохая видимость.

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В России разбился вертолет Robinson у пика Чехова на Сахалине. Спасатели начали поиски пропавших пассажиров. Об этом сообщает российское медиа SHOT.

По их данным, на порту было не менее пяти человек: четыре пассажира и пилот, которым чудом удалось остаться живыми после крушения, однако позже эту информацию опровергли.

"Одного из пострадавших уже эвакуировали, еще двоим оказывают помощь на месте и готовят к транспортировке. Судьба еще двоих на текущий момент неизвестна — после крушения с места передавали, что все выжили, но прибывший поисковый отряд обнаружил только троих человек", — говорится в сообщении издания. Сейчас вокруг местности обыскивают все, чтобы обнаружить пострадавших.

По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая видимость на местности. На место прибыла спасательная группа, которая и должна будет расследовать масштабы и причины случившейся трагедии.

К слову, незадолго до этого российское медиа ТАСС сообщало, что вертолет пропал с радаров и у него сработал аварийный маяк перед этим.

"Северо-восточнее горы Красная с радаров пропал вертолет Robinson. В настоящее время направляются силы для его поиска. У пропавшего вертолета сработал аварийный маяк", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что 27 января в Москве разбился вертолет Ми-8, который перевозит Путина и других первых лиц государства. Произошло это все в московском аэропорту "Внуково". По данным журналистов, вертолет задел лопастями землю при посадке. На место выехали спасатели.

Также мы писали о том, как в декабре штурмовик российских ВКС Су-25 совершил аварийную посадку на один из аэродромов.