В Москве разбился вертолет Ми-8, который перевозит Путина (фото)
Крушение российского вертолета произошло в авиапорте "Внуково". Борт принадлежит специальному летному отряду "Россия", который обслуживает президента РФ и других первых лиц государства-агрессора.
В московском аэропорту "Внуково" потерпел крушение вертолет Ми-8 из специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц РФ, включая президента государства-агрессора Владимира Путина. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает российское медиа "Baza".
По данным журналистов, вертолет задел лопастями землю при посадке. На место выехали спасатели. Позже издание сообщило, что борт во время посадки ударился о землю хвостовой частью. По данным Mash, верхний винт вертолета разрушил задний при посадке.
В свою очередь "РИА Новости" со ссылкой на управделами президента РФ сообщает, что Ми-8 получил повреждение рулевого винта до взлета.
Также известно, что вертолет принадлежит специальному летному отряду "Россия". Эту информацию со ссылкой на источник, близкий к авиавластям, сообщило и издание РБК. СМИ уточнили, что речь идет о Ми-8МТВ-1, выпущенном в 2013 году, и рассчитанном на 22 пассажиров.
Согласно законам РФ, специальный летный отряд "Россия" осуществляет персональное обслуживание:
- президента Российской Федерации;
- нового избранного, но не вступившего в должность (до инаугурации) Президента Российской Федерации;
- председателя Правительства Российской Федерации;
- председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
- председателя Верховного Суда Российской Федерации
- председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
- генерального прокурора Российской Федерации;
- председателя Следственного комитета Российской Федерации;
- руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- министра иностранных дел Российской Федерации.
По данным российских журналистов, которые ссылаются на власти РФ, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, в октябре прошлого года сообщалось о падении истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в российском Ейске, тогда погибли 2 человека.
Также мы писали о том, как в декабре штурмовик российских ВКС Су-25 совершил аварийную посадку на один из аэродромов.