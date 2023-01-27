В Москве разбился вертолет Ми-8, который перевозит Путина (фото)

Крушение российского вертолета произошло в авиапорте "Внуково". Борт принадлежит специальному летному отряду "Россия", который обслуживает президента РФ и других первых лиц государства-агрессора.

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В московском аэропорту "Внуково" потерпел крушение вертолет Ми-8 из специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц РФ, включая президента государства-агрессора Владимира Путина. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает российское медиа "Baza".

По данным журналистов, вертолет задел лопастями землю при посадке. На место выехали спасатели. Позже издание сообщило, что борт во время посадки ударился о землю хвостовой частью. По данным Mash, верхний винт вертолета разрушил задний при посадке.

В свою очередь "РИА Новости" со ссылкой на управделами президента РФ сообщает, что Ми-8 получил повреждение рулевого винта до взлета.

Также известно, что вертолет принадлежит специальному летному отряду "Россия". Эту информацию со ссылкой на источник, близкий к авиавластям, сообщило и издание РБК. СМИ уточнили, что речь идет о Ми-8МТВ-1, выпущенном в 2013 году, и рассчитанном на 22 пассажиров.

[ + – ] Ми-8МТВ-1 Фото: Ростех

Согласно законам РФ, специальный летный отряд "Россия" осуществляет персональное обслуживание:

президента Российской Федерации;

нового избранного, но не вступившего в должность (до инаугурации) Президента Российской Федерации;

председателя Правительства Российской Федерации;

председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

председателя Верховного Суда Российской Федерации

председателя Конституционного Суда Российской Федерации;

генерального прокурора Российской Федерации;

председателя Следственного комитета Российской Федерации;

руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

министра иностранных дел Российской Федерации.

По данным российских журналистов, которые ссылаются на власти РФ, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось о падении истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в российском Ейске, тогда погибли 2 человека.

Также мы писали о том, как в декабре штурмовик российских ВКС Су-25 совершил аварийную посадку на один из аэродромов.