В РФ опубликовали видео крушения Су-34 на жилой дом в Ейске

Самолет рухнул на дом, что понесло за собой гибель 2 людей. Сами летчики выжили. По данным росСМИ, это уже 10 небоевая потеря ВКС РФ с момента вторжения.

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Падение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 попало на камеру наблюдения. Об этом сообщает "РИА Новости".

В городе Ейск, что в Краснодарском крае, разбился об жилой дом истребитель-бомбардировщик Су-34. Момент происшествия попал на внешние камеры наблюдения. На них видно как самолет бесконтрольно падает в жилой дом. При этом пропагандисты написали, что крушение якобы произошло во дворе дома.

По заявлению Минобороны РФ, летчики совершали учебно-тренировочный полет. По неизвестной причине загорелся один из двигателей самолета. Оба летчики выжили, успешно катапультировавшись.

В МЧС РФ говорят, что в результате падения Су-34 погибло 2 человека, еще 15 госпитализировали.

Российское издание The Bell подсчитало, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, у агрессора упали 10 самолетов. Среди них три Су-34.

Напомним, вечером 17 октября стало известно о падении истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом. Из-за падения начался крупный пожар, охвативший 2000 квадратных метров.