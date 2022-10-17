У РФ опублікували відео аварії Су-34 на житловий будинок у Єйську

Літак звалився на будинок, що призвело до загибелі двох людей. Самі пілоти вижили. За даними росЗМІ, це вже 10 небойова втрата ПКС РФ з моменту вторгнення.

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Падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34 потрапило на камеру спостереження. Про це повідомляє "РИА Новости".

У місті Єйськ, що у Краснодарському краї, розбився об житловий будинок винищувач-бомбардувальник Су-34. Момент пригоди потрапив на зовнішні камери спостереження. На них видно, як літак безконтрольно падає до житлового будинку. Проте пропагандисти написали, що аварія нібито сталася у дворі будинку.

За заявою Міноборони РФ, пілоти здійснювали навчально-тренувальний політ. З невідомої причини спалахнув один із двигунів літака. Обидва пілоти вижили, успішно катапультувавшись.

У МНС РФ кажуть, що внаслідок падіння Су-34 загинуло 2 особи, ще 15 госпіталізували.

Російське видання The Bell підрахувало, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в агресора впали 10 літаків. Серед них три Су-34.

Нагадаємо, увечері 17 жовтня стало відомо про падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на житловий будинок. Через падіння почалася велика пожежа, що охопила 2000 квадратних метрів.