У Москві розбився вертоліт Мі-8, який перевозить Путіна (фото)

Аварія російського вертольота сталася в аеропорті "Внуково". Борт належить спеціальному льотному загону "Росія", який обслуговує президента РФ та інших перших осіб держави-агресора.

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У московському аеропорту "Внуково" розбився вертоліт Мі-8 зі спеціального льотного загону "Росія", який обслуговує перших осіб РФ, включаючи президента держави-агресора Володимира Путіна. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомляє російське медіа "Baza".

За даними журналістів, вертоліт зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники. Пізніше видання повідомило, що борт під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною. За даними Mash, верхній гвинт вертольота зруйнував задній при посадці.

У свою чергу, "РИА Новости" з посиланням на управління справами президента РФ повідомляє, що Мі-8 отримав пошкодження рульового гвинта до зльоту.

Також відомо, що гелікоптер належить спеціальному льотному загону "Росія". Цю інформацію з посиланням на джерело, близьке до авіавлади, повідомило видання РБК. ЗМІ уточнили, що йдеться про Мі-8МТВ-1, випущений у 2013 році, та розрахований на 22 пасажирів.

[ + – ] Мі-8МТВ-1 Фото: Ростех

Відповідно до законів РФ, спеціальний льотний загін "Росія" здійснює персональне обслуговування:

президента Російської Федерації;

новообраного, але не вступившого на посаду (до інавгурації) Президента Російської Федерації;

голови Уряду Російської Федерації;

голови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації;

голови Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації;

голови Верховного Суду Російської Федерації

голови Конституційного Суду Російської Федерації;

генерального прокурора Російської Федерації;

голови Слідчого комітету Російської Федерації;

керівника Адміністрації Президента Російської Федерації;

міністра закордонних справ Російської Федерації.

За даними російських журналістів, які посилаються на владу РФ, жертв та постраждалих внаслідок пригоди немає.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялося про падіння винищувача-бомбардувальника Су-34 на житловий будинок у російському Єйську, тоді загинули 2 особи.

Також ми писали про те, як у грудні штурмовик російських ВКС Су-25 здійснив аварійну посадку на один із аеродромів.