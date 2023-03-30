В США во время учений столкнулись вертолеты Black Hawk: есть жертвы (фото, видео)

По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли 9 военнослужащих. Следствие не исключает, что трагедия могла произойти по вине пилотов.

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В округе Тригг (штат Кентукки, США) во время учений столкнулись два военных вертолета Black Hawk, в результате чего погибли девять человек. Информация об этом появилась на официальной странице военной базы Форт-Кэмпбелл в Фейсбуке в четверг, 30 марта.

Инцидент произошел в среду, 29 марта, в 22:00. Два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии столкнулись в воздушном пространстве и потерпели крушение.

Два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии столкнулись в воздушном пространстве и потерпели крушение

"Когда произошел инцидент, члены экипажа летели на двух вертолетах HH60 Blackhawk во время обычной учебной миссии. В авиакатастрофе погибли 9 солдат", — говорится в сообщении военной базы Форт-Кэмпбелл.

В пресс-службе добавили, что авария произошла во время учебной тренировки.

В свою очередь губернатор штата Энди Бешир заявил о том, что причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования. Когда вертолеты сблизились, один из них задел лопасть другого.

Напомним, 17 февраля в российском Сахалине произошло крушение вертолета с пассажирами. Тогда спасатели прибыли на место трагедии и не смогли найти двух пострадавших, а предварительной причиной катастрофы стала плохая видимость.

Мы также информировали о том, что 18 января назвали причину крушения вертолета в Броварах, в результате которого погибло руководство МВД Украины. По предварительным данным катастрофа могла произойти по вине пилота, неисправности техники или из-за диверсии.