Була в полоні з дитинства: у Секторі Гази звільнили 21-річну дівчину з Іраку (відео)

Фавзія Сідо є представницею давньої етнорелігійної групи єзидів. Вони часто стають жертвами радикальних ісламістських угруповань, оскільки сповідують релігію з елементами зороастризму, християнства та ісламу.

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21-річну дівчину-єзидку було звільнено з Гази під час операції під керівництвом США після десятиліття полону. Фавзію в 11 років викрали бойовики "Ісламської держави" і перепродували, поки вона не опинилася в Газі. Єзиди-вогнепоклонники, які проживають здебільшого в Іраку та Сирії, десятиліттями зазнають геноциду з боку радикальних угруповань. Про це пише Reuters.

Зустріч Фавзії з родичами після 10 років у полоні

Фавзію Сідо вдалося звільнити в результаті операції за участю Сполучених Штатів та Ізраїлю, також у рятувальній операції брали участь Йорданія та Ірак. І очолив операцію Стів Маман, канадський мільйонер з Ізраїлю, який багато років допомагає єзидам.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, іракська влада підтримувала зв'язок із жінкою протягом кількох місяців і передала її інформацію американській владі, яка організувала її виїзд із Гази за допомогою Ізраїлю.

У заяві йдеться про те, що викрадача дівчини було вбито в Газі, вона втекла і ховалася кілька тижнів, поки її не врятували. За словами військових, після в'їзду в Ізраїль вона продовжила шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї сім'ї в Ірак.

У 2014 році бойовики "Ісламської держави" захопили в полон у регіоні Синджар в Іраку понад 6000 єзидів. Багатьох із них продали в сексуальне рабство або навчили як дітей-солдатів і переправили через кордон, зокрема до Туреччини та Сирії.

Ті, хто вижив, розповідали, що чоловіків і хлопчиків, старших за 14 років, відокремили від жінок і дівчаток. Чоловіків повели і розстріляли, а жінок забрали як "військову здобич".

Деякі з єзидських дівчат і жінок, яким пізніше вдалося втекти з полону, розповідали, що їх відкрито продавали або передавали в сексуальне рабство як "подарунки" членам ІД.

За даними іракської влади, за минулі роки було врятовано або звільнено понад 3500 осіб, а майже 2600 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Багатьох із них вважають загиблими, проте єзидські активісти заявляють, що сотні людей усе ще живі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про єзидів, які також проживають і в Україні, куди приїхали ще на початку ХХ століття з Османської імперії.