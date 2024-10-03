Была в плену с детства: в Секторе Газа освободили 21-летнюю девушку из Ирака (видео)

Фавзия Сидо является представительницей древней этнорелигиозной группы езидов. Они часто становятся жертвами радикальных исламистских группировок, так как исповедуют религию с элементами зороастризма, христианства и ислама.

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21-летняя девушка-езидка была освобождена из Газы в ходе операции под руководством США после десятилетия плена. Фавзию в 11 лет похитили боевики "Исламского государства" и перепродавали, пока она не оказалась в Газе. Езиды-огнепоклонники, которые проживают в основном в Ираке и Сирии, десятилетиями подвергаются геноциду со стороны радикальных группировок. Об этом пишет Reuters.

Встреча Фавзии с родственниками после 10 лет в плену

Фавзию Сидо удалось освободить в результате операции с участием Соединенных Штатов и Израиля, также в спасательной операции также участвовали Иордания и Ирак. И возглавил операцию Стив Маман, канадский миллионер из Израиля, который много лет помогает езидам.

По словам источника, знакомого с ситуацией, иракские власти поддерживали связь с женщиной в течение нескольких месяцев и передали ее информацию американским властям, которые организовали ее выезд из Газы с помощью Израиля.

В заявлении говорится, что похититель девушки был убит в Газе, она сбежала и укрывалась несколько недель, пока ее не спасли. По словам военных, после въезда в Израиль она продолжила путь в Иорданию через мост Алленби, а оттуда вернулась к своей семье в Ирак.

В 2014 году боевики "Исламского государства" захватили в плен в регионе Синджар в Ираке более 6000 езидов. Многие из них были проданы в сексуальное рабство или обучены в качестве детей-солдат и переправлены через границу, в том числе в Турцию и Сирию.

Выжившие рассказывали, что мужчин и мальчиков старше 14 лет отделили от женщин и девочек. Мужчин увели и расстреляли, а женщин забрали в качестве "военной добычи".

Некоторые из езидских девушек и женщин, которым позже удалось сбежать из плена, рассказывали, что их открыто продавали или передавали в сексуальное рабство в качестве "подарков" членам ИГ.

По данным иракских властей, за прошедшие годы было спасено или освобождено более 3500 человек, а около 2600 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Многие из них считаются погибшими, однако езидские активисты заявляют, что сотни людей все еще живы.

Напомним, Фокус ранее писал о езидах, которые также проживают и в Украине, куда приехали еще в начале ХХ века из Османской империи.