Уже друга жертва: 55-річний грибник загинув у лісі під час нападу ведмедя у Словаччині

Звір пошкодив одну з артерій своєї жертви. Рятувальний вертоліт виявив чоловіка у складній місцевості.

Related video

Ведмідь розтерзав 55-річного чоловіка, коли той збирав гриби у Словаччині. Це вже другий подібний випадок після загибелі жінки. Про це пише The Sun.

Повідомляється, що звір пошкодив одну з артерій своєї жертви. Рятувальників вертоліт зміг виявити чоловіка в складній місцевості, але вони запізнилися і не змогли його врятувати.

"На жаль, (чоловік) помер від травм, попри зусилля рятувальників", — ідеться на сторінці служби екстреної допомоги у Facebook.

Важливо

Друга атака ведмедів у Словаччині за тиждень: хижак напав на перехожих у місті (фото)

За оцінками, у Словаччині мешкає близько 1300 бурих ведмедів. Вони здебільшого водяться в горах або густих лісах.

Бурий ведмідь вважається найбільшим наземним хижаком Європи, його можлива популяція на континенті — 17 000 до 18 000 особин.

Інфографіка The Sun | Карта місць у Словаччині, де мешкають ведмеді

Основна частина популяції мешкає в Карпатських горах Словаччини, Чехії, Польщі, Угорщини, України та Румунії.

У березні цього року в Словаччині жінка загинула, і ще п'ятеро людей дістали поранення під час двох нападів ведмедів, що сталися з різницею в кілька годин.

Тоді в горах у Низьких Татрах знайшли мертвою білоруську жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення під час нападу ведмедя приблизно за 10 км від міста Ліптовскі-Мікулаш наступного дня.

Нагадаємо, що відомий блогер заради розваги заліз у печеру, де його зустрів величезний ведмідь.

Також повідомлялося, що справжній "Бігфут" у фільмі про Арктику налякав соцмережі.