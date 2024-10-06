Уже вторая жертва: 55-летний грибник погиб в лесу во время нападения медведя в Словакии

Зверь повредил одну из артерий своей жертвы. Спасательный вертолет обнаружил мужчину в сложной местности.

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Медведь растерзал 55-летнего мужчину, когда тот собирал грибы в Словакии. Это уже второй подобный случай после гибели женщины. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что зверь повредил одну из артерий своей жертвы. Спасателей вертолет смог обнаружить мужчину в сложной местности, но они опоздали и не смогли его спасти.

"К сожалению, (мужчина) скончался от травм, несмотря на усилия спасателей", — говорится на странице службы экстренной помощи в Facebook.

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По оценкам, в Словакии обитает около 1300 бурых медведей. Они большей частью водятся в горах или густых лесах.

Бурый медведь считается крупнейшим наземным хищником Европы, его предполагаемая популяция на континенте — 17 000 до 18 000 особей.

Инфографика The Sun | Карта мест в Словакии, где обитают медведи

Основная часть популяции обитает в Карпатских горах Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, Украины и Румынии.

В марте этого года в Словакии женщина погибла, и еще пять человек получили ранения во время двух нападений медведей, произошедших с разницей в несколько часов.

Тогда в горах в Низких Татрах нашли мертвой белорусскую женщину, еще пятеро человек получили ранения во время нападения медведя примерно в 10 км от города Липтовски-Микулаш на следующий день.

Напомним, что известный блогер ради развлечения залез в пещеру, где его встретил огромный медведь.

Также сообщалось, что настоящий "Бигфут" в фильме об Арктике напугал соцсети.