Посвята в "Юнармію": у Ростові дітям подарували макет знищеного Бахмута (фото)

Інсталяцію зруйнованого українського міста вручили під час прийняття до лав "Юнармії" 10 дітей. Вихованцям також роздали військові посвідчення під гімн руху "Служить России".

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У Ростовській області Росії дитсадівцям подарували макет зруйнованого українського міста Бахмут на зустрічі з російськими окупантами. Про це розповіли представники дитячого садка №38 "Веселка" у групі соцмережі "Вконтакте".

Подарунок вручили на території військової частини Південного військового округу РФ під час прийняття до лав "Юнармії" 10 дітей із дитячого садка селища Світанок.

Дітям вручили військові посвідчення

"Командування урочисто вручило дитячому садочку макет-інсталяцію, що зображає один день СВО, а саме визволення міста Бахмут. Цей макет, зроблений руками нашого товариша старшого сержанта Романа Сергійовича К., посяде гідне місце в міні-музеї ВВВ", — розповіли в групі "Вконтакті" дитячого садка.

Начальник регіонального відділення Пономаренко М.М. вручив дітям військові посвідчення, далі вони виконали гімн руху юнармії "Служить России" і показали навички стройової підготовки. Потім відбулося покладання квітів до меморіалу загиблим окупантам.

Діти виконали гімн руху юнармії "Служить России"

"Командування урочисто вручило дитячому садочку макет-інсталяцію, що зображає один день "СВО", а саме визволення міста Бахмут. Цей макет, зроблений руками нашого товариша старшого сержанта Романа Сергійовича К., посяде гідне місце в міні-музеї ВВВ", — вказують ініціатори.

Нагадаємо, західні ЗМІ попереджали, що президент Росії Володимир Путін може відправити на війну в Україну підлітків з "Юнармії". Міноборони Росії намагається набрати у військову організацію дітей із дитячих будинків.

Путін 1 вересня 2023 року на зустрічі з російськими школярами розповідав нібито правдиву історію свого діда, який "десь воював". Путін переконував дітей у "непереможності" Росії.