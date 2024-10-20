Посвящение в "Юнармию": в Ростове детям подарили макет уничтоженного Бахмута (фото)

Инсталляцию разрушенного украинского города вручили во время принятия в ряды "Юнармии" 10 детей. Воспитанникам также раздали военные удостоверения под гимн движения "Служить России".

Related video

В Ростовской области России детсадовцам подарили макет разрушенного украинского города Бахмут на встрече с российскими оккупантами. Об этом рассказали представители детского сада №38 "Радуга" в группе соцсети "Вконтакте".

Подарок вручили на территории воинской части Южного военного округа РФ во время принятия в ряды "Юнармии" 10 детей из детского сада поселка Рассвет.

Детям вручили военные удостоверения

"Командование торжественно вручило детскому саду макет-инсталяцию, изображающую один день СВО, а именно освобождение города Бахмут. Этот макет, сделанный руками нашего товарища старшего сержанта Романа Сергеевича К., займет достойное место в мини-музее ВОВ", — рассказали в группе "Вконтакте" детского сада.

Начальник регионального отделения Пономаренко Н.Н. вручил детям военные удостоверения, далее они исполнили гимн движения юнармии "Служить России" и показали навыки строевой подготовки. Затем последовало возложение цветов к мемориалу погибшим оккупантам.

Дети исполнили гимн движения юнармии "Служить России"

"Командование торжественно вручило детскому саду макет-инсталяцию, изображающую один день "СВО", а именно освобождение города Бахмут. Этот макет, сделанный руками нашего товарища старшего сержанта Романа Сергеевича К., займет достойное место в мини-музее ВОВ", — указывают инициаторы.

Напомним, западные СМИ предупреждали, что президент России Владимир Путин может отправить на войну в Украину подростков из "Юнармии". Минобороны России старается набрать в военную организацию детей из детских домов.

Путин 1 сентября 2023 года на встрече с российскими школьниками рассказывал якобы правдивую историю своего деда, который "где-то воевал". Путин убеждал детей в "непобедимости" России.