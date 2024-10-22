Син засновника Сінгапуру втік до Британії від власного брата

Лі Сянь Ян, син Лі Куан Ю, першого прем'єр-міністра республіки, заявив, що "кампанія переслідувань" змусила його шукати притулку у Великій Британії.

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Старший член сім'ї, яка правила Сінгапуром з моменту здобуття незалежності, отримав притулок у Великій Британії після того, як він втік від власного брата, який обіймав посаду прем'єр-міністра Сінгапуру 20 років. Лі Сянь Ян розповів, що авторитарний режим, заснований його батьком, обернувся проти нього, коли він підтримав опозицію після сімейного розладу. Про це пише The Guardian.

"Попри дуже розвинене економічне процвітання Сінгапуру, у нього є і темний бік: уряд репресивний. Люди думають, що Сінгапур — це рай. Але це не так", — сказав він.

Лі Сян Ян із дружиною Фото: Соцмережi

Лі Сянь Ян стверджує, що за правління свого брата Лі Сянь Луна, який був прем'єр-міністром упродовж 20 років до травня 2024 року, влада використовувала те, що він назвав безпідставними звинуваченнями проти нього, його дружини і його сина, щоб порушити низку судових позовів. У підсумку, стверджує Ян, влада "дійшла до точки, коли заради моєї особистої безпеки я не повинен продовжувати жити в Сінгапурі".

У системі, яка не терпить інакомислення, правляча еліта, яка пишається своєю репутацією, рідко піддається настільки лютому осуду, особливо з боку когось зі своїх.

Фінансова система Сінгапуру останніми роками неодноразово брала участь у міжнародних корупційних скандалах. "Світу необхідно пильніше придивитися і побачити роль Сінгапуру як ключового посередника в торгівлі зброєю, брудними грошима, наркогрошима і криптовалютами", — повідомив Лі Сянь Ян.

Батько Лі Сянь Яна, Лі Куан Ю свого часу перетворив Сінгапур із маленької та злиденної острівної держави, яка імпортувала після здобуття незалежності навіть будівельний пісок і питну воду, на економічну державу. Будучи прем'єр-міністром з 1959 року, він забезпечив незалежність і процвітання колишньої британської колонії.

Лі Куан Ю і Рональд Рейган із подружжям Фото: Соцмережi

Але його правління також призвело до арешту сотень опозиціонерів, обмеження преси та соціальних свобод і встановлення ефективного однопартійного правління. Його називали "улюбленим диктатором демократичного світу" і "засновником Сінгапуру".

Після того, як Лі Куан Ю пішов у відставку в 1990 році, він зберіг значний вплив як старший міністр до 2004 року. Того ж року його старша дитина, Лі Сянь Лун, став прем'єр-міністром і обіймав цю посаду протягом двох десятиліть до цього травня. Як і його батько, він забезпечив собі гарантований вплив на політику та економіку, взявши на себе роль старшого міністра в кабінеті міністрів. Методи контролю можуть бути більш тонкими, але Human Rights Watch, як і раніше, описує країну як "пригнічувально репресивну".

Сінгапур Фото: Pexels

Цю точку зору поділяє і молодший син батька-засновника. Після навчання в Кембриджі Лі Сінь Ян служив в армії, вийшов у відставку бригадним генералом, потім обіймав керівні посади в деяких найбільших приватних компаніях Сінгапуру.

В інтерв'ю Guardian у Великій Британії, де він тепер офіційно є біженцем, він сказав: "Сумно, що Сінгапур виставляє цей фасад, який блищить і демонструє, що у нас дуже добре з верховенством закону, у нас розвинене суспільство. І все ж в основі ми зберігаємо ці репресивні заходи. І багато з них справді прийшли з часів, коли мій батько був прем'єр-міністром, і з часів, коли країна була британською колонією".

Смерть патріарха Лі Куан Ю 2015 року спровокувала сімейний розкол з приводу того, що робити з його спадщиною. І його будинком, який Лі Куан заповів знести. Розбіжності з приводу маєтку переросли в серію судових розглядів. У 2017 році сина Лі Сянь Яна звинуватили в наклепі на судову систему, після того, як він написав кілька коментарів у Facebook, в яких він сказав, що в Сінгапурі "податлива судова система". Він був оштрафований на 15 000 сінгапурських доларів. У 2018 році генеральний прокурор Сінгапуру подав дисциплінарне стягнення щодо дружини Лі Сянь Яна, успішного корпоративного юриста. Її звинуватили в неналежній поведінці щодо заповіту її тестя і відсторонили на 15 місяців. Пара також перебуває під слідством за звинуваченням у неправдивих свідченнях.

Лі Сянь Лун, колишній прем'єр-міністр Сінгапуру Фото: Соцмережi

У 2020 році Лі Сянь Ян вступив в опозиційну партію. Він сказав, що вважає нинішні звинувачення політично мотивованими спробами знищити його. Він також сказав, що був серед цілей "дуже великої системи спостереження" Сінгапуру. Йому надали притулок у серпні 2024 року, за два роки після від'їзду із Сінгапуру до Великої Британії. "Я думаю, це визнання того, що Сінгапур переслідував мене", — сказав Лі Сянь Ян і заявив, що його брат причетний.

Представник уряду заявив, що Лі Сянь Ян і його сім'я можуть вільно повернутися до Сінгапуру, але додав, що "в Сінгапурі ніхто не стоїть вище закону. Будь-хто, включно з нащадками прем'єр-міністра-засновника, може бути підданий розслідуванню і постати перед судом".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яку роль відігравав Сінгапур, на той час ще колонія Великої Британії, під час Другої світової війни.