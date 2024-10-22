Сын основателя Сингапура сбежал в Британию от собственного брата

Ли Сянь Ян, сын Ли Куан Ю, первого премьер-министра республики, заявил, что "кампания преследований" вынудила его искать убежища в Великобритании.

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Старший член семьи, правившей Сингапуром с момента обретения независимости, получил убежище в Великобритании после того, как он бежал от собственного брата, который занимал пост премьер-министра Сингапура 20 лет. Ли Сянь Ян рассказал, что авторитарный режим, основанный его отцом, обернулся против него, когда он поддержал оппозицию после семейного разлада. Об этом пишет The Guardian.

"Несмотря на очень развитое экономическое процветание Сингапура, у него есть и темная сторона: правительство репрессивно. Люди думают, что Сингапур – это рай. Но этом не так", — сказал он.

Ли Сян Ян с супругой Фото: Соцсети

Ли Сянь Ян утверждает, что при правлении своего брата Ли Сянь Луна, который был премьер-министром в течение 20 лет до мая 2024 года, власти использовали то, что он назвал безосновательными обвинениями против него, его жены и его сына, чтобы возбудить ряд судебных исков. В итоге, утверждает Ян, власти "дошли до точки, когда ради моей личной безопасности я не должен продолжать жить в Сингапуре".

В системе, которая не терпит инакомыслия, правящая элита, гордящаяся своей репутацией, редко подвергается столь яростному осуждению, особенно со стороны кого-то из своих.

Финансовая система Сингапура в последние годы неоднократно принимала участие в международных коррупционных скандалах. "Миру необходимо пристальнее присмотреться и увидеть роль Сингапура как ключевого посредника в торговле оружием, грязными деньгами, наркоденьгами и криптовалютами", — сообщил Ли Сянь Ян.

Отец Ли Сянь Яна, Ли Куан Ю в свое время превратил Сингапур из маленького и нищего островного государства, которое импортировало после обретения независимости даже строительный песок и питьевую воду, в экономическую державу. Будучи премьер-министром с 1959 года, он обеспечил независимость и процветание бывшей британской колонии.

Ли Куан Ю и Рональд Рейган с супругами Фото: Соцсети

Но его правление также привело к аресту сотен оппозиционеров, ограничению прессы и социальных свобод и установлению эффективного однопартийного правления. Его называли "любимым диктатором демократического мира" и "основателем Сингапура".

После того, как Ли Куан Ю ушел в отставку в 1990 году, он сохранил значительное влияние в качестве старшего министра до 2004 года. В том же году его старший ребенок, Ли Сянь Лун, стал премьер-министром и занимал эту должность в течение двух десятилетий до этого мая. Как и его отец, он обеспечил себе гарантированное влияние на политику и экономику, взяв на себя роль старшего министра в кабинете министров. Методы контроля могут быть более тонкими, но Human Rights Watch по-прежнему описывает страну как "подавляюще репрессивную".

Сингапур Фото: Pexels

Эту точку зрения разделяет и младший сын отца-основателя. После учебы в Кембридже Ли Синь Ян служил в армии, вышел в отставку бригадным генералом, затем занимал руководящие должности в некоторых крупнейших частных компаниях Сингапура.

В интервью Guardian в Великобритании, где он теперь официально является беженцем, он сказал: "Печально, что Сингапур выставляет этот фасад, который блестит и демонстрирует, что у нас очень хорошо с верховенством закона, у нас развитое общество. И все же в основе мы сохраняем эти репрессивные меры. И многие из них действительно пришли со времен, когда мой отец был премьер-министром, и с времен, когда страна была британской колонией".

Смерть патриарха Ли Куан Ю в 2015 году спровоцировала семейный раскол по поводу того, что делать с его наследием. И его домом, который Ли Куан завещал снести. Разногласия по поводу имения переросли в серию судебных разбирательств. В 2017 году сын Ли Сянь Яна обвинили в клевете на судебную систему, после того, как он написал несколько комментариев Facebook, в которых он сказал, что в Сингапуре "податливая судебная система". Он был оштрафован на 15 000 сингапурских долларов. В 2018 году генеральный прокурор Сингапура подал дисциплинарное взыскание в отношении жены Ли Сянь Яна, успешного корпоративного юриста. Ее обвинили в ненадлежащем поведении в отношении завещания ее тестя и отстранили на 15 месяцев. Пара также находится под следствием по обвинению в лжесвидетельстве.

Ли Сянь Лун, бывший премьер-министр Сингапура Фото: Соцсети

В 2020 году Ли Сянь Ян вступил в оппозиционную партию. Он сказал, что считает нынешние обвинения политически мотивированными попытками уничтожить его. Он также сказал, что был среди целей "очень обширной системы наблюдения" Сингапура. Ему предоставили убежище в августе 2024 года, через два года после отъезда из Сингапура в Великобританию. "Я думаю, это признание того, что Сингапур преследовал меня", — сказал Ли Сянь Ян и заявил, что его брат причастен.

Представитель правительства заявил, что Ли Сянь Ян и его семья могут свободно вернуться в Сингапур, но добавил, что "в Сингапуре никто не стоит выше закона. Любой, включая потомков премьер-министра-основателя может быть подвергнут расследованию и предстать перед судом".

Напомним, ранее Фокус писал, какую роль играл Сингапур, в то время еще колония Великобритании, во время Второй мировой войны.