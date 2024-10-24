Не прижилися: українським біженцям у Франції наказали покинути виділене житло, — ЗМІ

У регіоні Гранд-Ест громадяни, які втекли від війни, почали отримувати листи від держави. Їх закликали покинути орендоване житло до кінця місяця. Пов'язано це з тим, що вони нібито не змогли прижитися.

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На сході Франції українським біженцям почали приходити розпорядження, щоб ті покинули державні будинки. Про це йдеться в матеріалі Le Monde.

Цей захід мотивований тим, що громадяни з України, які втекли від війни, нібито не прижилися, що викликало негативну реакцію з їхнього боку. Зокрема, йдеться про Олесю Болхуновську, яка за час життя у Франції приблизно опанувала мову.

7 жовтня 41-річна жінка отримала лист із проханням покинути житло в місті Тьонвіль, яке для неї орендувала місцева асоціація. Це було шокуючою звісткою для харків'янки, яка пiсля початку повномасштабної війни втекла з України із 63-річною матір'ю та 11-річним сином.

"Волонтери доставили нас від польського кордону до Люксембургу. Звідти ми вирушили в Тьонвіль, де в мене був друг. Спочатку я не надто старалася. Я думала, що конфлікт не затягнеться. Але він затягується, і ситуація в Харкові з кожним днем стає все складнішою", — ділиться Олеся Болхуновська.

З кінця вересня такі ж розпорядження отримали десятки українців, які перебувають у Франції та живуть у будинках, які для них орендували асоціації. Покинути житло їм необхідно до 31 жовтня і така напружена ситуація спостерігається тільки в регіоні Гранд-Ест.

У деяких листах також пояснюють, з чим саме пов'язане таке рішення. Зацікавленим особам водночас пропонують знайти особисте рішення для того, щоб домогтися повторного розміщення: "Усі необхідні кроки з професійної інтеграції та автономії не були зроблені з достатньою ретельністю, щоб включити вас у загальну програму інтеграції в регіоні... Може бути запропоновано направлення на термінове розміщення, за наявності вільних місць".

Примітно, що біженці з України мають особливий статус у Європейському союзі, і їм надають тимчасову посвідку на проживання. У Франції їхнє проживання ґрунтується на орендному посередництві і завдяки державним субсидіям вони отримували в оренду квартири.

"Цей тимчасовий захід супроводжується зобов'язанням зробити все можливе для пошуку постійного житла, оскільки в обов'язки держави не входить надання постійного житла для цих людей", — прокоментували ситуацію в префектурі департаменту Мерт і Мозель на північному сході Франції.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що міський голова баварського Бад-Грісбаха відмовився реєструвати нових українських біженців, і нарікає на несправедливість розподілу та наростання критичної ситуації через надмірне навантаження на соціальні установи.