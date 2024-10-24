Не прижились: украинским беженцам во Франции приказали покинуть выделенное жилье, — СМИ

В регионе Гранд-Эст граждане, бежавшие от войны, начали получать письма от государства. Их призвали покинуть арендованное жилье до конца месяца. Связано это с тем, что они якобы не смогли прижиться.

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На востоке Франции украинским беженцам начали приходить распоряжение, чтобы те покинули государственные дома. Об этом говорится в материале Le Monde.

Эта мера мотивирована тем, что граждане из Украины, которые бежали от войны, якобы не прижились, что вызвало негативную реакцию с их стороны. В частности речь идет про Олесю Болхуновскую, которая за время жизни во Франции приблизительно овладела языком.

7 октября 41-летняя женщина получила письмо с просьбой покинуть жилье в городе Тьонвиль, которое для нее арендовала местная ассоциация. Это было шокирующим известием для харьковчанки, которая в начале полномасштабной войны бежала из Украины с 63-летней матерью и 11-летним сыном.

"Волонтеры доставили нас от польской границы до Люксембурга. Оттуда мы отправились в Тьонвиль, где у меня был друг. Поначалу я не слишком старалась. Я думала, что конфликт не затянется. Но он затягивается, и ситуация в Харькове с каждым днем становится все сложнее", — делится Олеся Болхуновская.

С конца сентября такие же распоряжения получили десятки украинцев, которые находятся во Франции и живут в домах, которые для них арендовали ассоциации. Покинуть жилье им необходимо до 31 октября и такая напряженная ситуация наблюдается только в регионе Гранд-Эст.

В некоторых письмах также объясняют, с чем именно связано такое решение. Заинтересованным лицам при этом предлагают найти личное решение для того, чтобы добиться повторного размещения: "Все необходимые шаги по профессиональной интеграции и автономии не были предприняты с достаточным усердием, чтобы включить вас в общую программу интеграции в регионе… Может быть предложено направление на срочное размещение, при наличии свободных мест".

Примечательно, что беженцы из Украины имеют особый статус в Европейском союзе и им предоставляется временный вид на жительство. Во Франции их проживание основано на арендном посредничестве и благодаря государственным субсидиям они получали в аренду квартиры.

"Эта временная мера сопровождается обязательством сделать все возможное для поиска постоянного жилья, поскольку в обязанности государства не входит предоставление постоянного жилья для этих людей", — прокомментировали ситуацию в префектуре департамента Мерт и Мозель на северо-востоке Франции.

Напомним, 11 октября сообщалось, что городской глава баварского Бад-Грисбах отказался регистрировать новых украинских беженцев, и сетует на несправедливость распределения и нарастание критической ситуации из-за чрезмерной нагрузки на социальные учреждения.