В окупованому Криму вимикають мобільний інтернет для "гарантування безпеки"

У тимчасово окупованому Криму пообіцяли вимикати мобільний інтернет. У місцевих пабліках зазначають, що це вже відбувається.

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В окупованому Росією Криму готують населення до відключення мобільного інтернету. Про нововведення заявили в окупаційному "Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму".

"Для гарантування безпеки жителів Криму відсьогодні можливі відключення мобільного інтернету", — заявили у відомстві.

Повідомлення окупаційної влади

Причини відключень не називаються, як і їхній графік. Однак вимикати інтернет почнуть уже з 17 грудня.

Радник окупаційного глави Криму Олег Крючков додав, що відключати мобільний інтернет можуть у будь-який, а не тільки нічний час.

Зазначають, що водночас усі інтернет-провайдери надаватимуть послуги у звичайному режимі, працюватимуть WiFi і стільниковий зв'язок.

У кримських пабліках заявили, що відключення вже почалися

Місцеві жителі почали скаржитися, що зв'язок уже почав відключатися. І загалом поскаржилися на якість зв'язку.

Жителі окупованого Криму були обурені ймовірними відключеннями

Нагадаємо, в ніч із 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ "Sea Baby" вступила в бій із російськими вертольотами, літаками і патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Зазначається, що на новітніх "Sea Baby" були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення і автозахвату цілей.