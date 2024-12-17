В оккупированном Крыму выключают мобильный интернет для "обеспечения безопасности"

Во временно оккупированном Крыму пообещали выключать мобильный интернет. В местных пабликах отмечают, что это уже происходит.

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В оккупированном Россией Крыму готовят население к отключению мобильного интернета. О нововведениях заявили в оккупационном "Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма".

"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", — заявили в ведомстве.

Сообщения оккупационных властей

Причины отключений не называются, как и их график. Однако выключать интернет начнут уже с 17 декабря.

Советник оккупационного главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

Отмечается, что при этом все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, будут работать WiFi и сотовая связь.

В крымских пабликах заявили, что отключения уже начались

Местные жители начали жаловаться, что связь уже начала отключаться. И в целом пожаловались на качество связи.

Жители оккупированного Крыма были возмущены вероятными отключениями

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea Ваbу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить. Отмечается, что на новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.