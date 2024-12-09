Дроны Sea Baby вели бой с вертолетами и самолетами РФ в Керченской бухте (видео)

По данным спецслужбы, новейшие модели дронов оснащены крупнокалиберными пулеметами с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей. На бортах вертолетов РФ есть потери среди личного состава.

Морские дроны Службы безопасности Украины во время боя в Керченской бухте поразили российские вертолеты и баржу с военной техникой и оборудованием для ремонта Крымского моста. Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что в ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea ВаЬу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", — отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что на новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Согласно перехваченному разговору, на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме этого, дроны СБУ поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который россияне пытаются отремонтировать после прошлых подрывов украинской спецслужбы.

"Sea Baby" — это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", — добавили в СБУ.

Напомним, что в начале сентября беспилотные катера-камикадзе атаковали российский город Новороссийск. Мэр даже запретил жителям первой береговой линии города выходить на улицу.

В конце ноября стало известно, что финская группа оборонных компаний Summa Defence совместно с украинскими партнерами построит в Финляндии завод по производству беспилотных аппаратов. Ожидается, что он сможет снабжать беспилотниками не только Силы обороны Украины, но и страны Евросоюза и НАТО.