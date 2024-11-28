Воздушные, наземные и морские: в Финляндии будут производить дроны для Украины

Ожидается, что новый завод в Финляндии сможет снабжать беспилотниками не только Силы обороны Украины, но и страны Евросоюза и НАТО.

Финская группа оборонных компаний Summa Defence совместно с украинскими партнерами построит в Финляндии завод по производству беспилотных аппаратов. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Summa Defence.

Сообщается, что Summa Defence создаст дочернюю компанию Summa Drones. Затем Summa Drones создаст совместное предприятие в Финляндии со своими украинскими партнерами, среди которых производители беспилотников Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Одна из заявленных целей проекта — нарастить производственные мощности для дронов, которые используются на войне в Украине. Ожидается, что массовое производство беспилотников стартует в первой половине 2025 года.

"Спрос на технологии и производственные мощности беспилотников высок. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского Союза и НАТО", — заявил генеральный директор Summa Defence Юсси Холопайнен.

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В пресс-релизе сказано, что Summa Drones будет производить воздушные, наземные и морские беспилотники. По словам Юсси Холопайнена, запуск производства дронов на территории Финляндии повысит безопасность поставок как в Украине, так и на международном уровне.

"Беспилотники, которые станут частью продуктового портфеля Summa Defence Group через совместное предприятие, уже продемонстрировали свою важность и стратегические возможности в Украине", — подчеркнул гендиректор Summa Defence.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом меморандум, которых предусматривает финансирование Литвой производства украинского дальнобойного оружия, в частности реактивных дронов "Паляниця".

В свою очередь министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что украинские инженеры разработали по меньшей мере 10 аналогов популярного китайского гражданского квадрокоптера DJI Mavic.