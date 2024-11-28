Повітряні, наземні та морські: у Фінляндії вироблятимуть дрони для України

Очікується, що новий завод у Фінляндії зможе постачати безпілотниками не тільки Сили оборони України, а й країни Євросоюзу і НАТО.

Фінська група оборонних компаній Summa Defence спільно з українськими партнерами побудує у Фінляндії завод із виробництва безпілотних апаратів. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному сайті Summa Defence.

Повідомляється, що Summa Defence створить дочірню компанію Summa Drones. Потім Summa Drones створить спільне підприємство у Фінляндії зі своїми українськими партнерами, серед яких виробники безпілотників Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development.

Одна із заявлених цілей проєкту — наростити виробничі потужності для дронів, які використовуються на війні в Україні. Очікується, що масове виробництво безпілотників стартує в першій половині 2025 року.

"Попит на технології та виробничі потужності безпілотників високий. Безпілотники постачатимуть не тільки в Україну, а й у країни Європейського Союзу та НАТО", — заявив генеральний директор Summa Defence Юссі Холопайнен.

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У прес-релізі зазначено, що Summa Drones вироблятиме повітряні, наземні та морські безпілотники. За словами Юссі Холопайнена, запуск виробництва дронів на території Фінляндії підвищить безпеку поставок як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Безпілотники, які стануть частиною продуктового портфеля Summa Defence Group через спільне підприємство, вже продемонстрували свою важливість і стратегічні можливості в Україні", — наголосив гендиректор Summa Defence.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підписав із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом меморандум, яких передбачає фінансування Литвою виробництва української далекобійної зброї, зокрема реактивних дронів "Паляниця".

Зі свого боку міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів популярного китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic.