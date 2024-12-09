Дрони Sea Baby вели бій з вертольотами та літаками РФ в Керченській бухті (відео)

За даними спецслужби, новітні моделі дронів оснащено крупнокаліберними кулеметами із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. На бортах вертольотів РФ є втрати серед особового складу.

Морські дрони Служби безпеки України під час бою в Керченській бухті уразили російські вертольоти й баржу з військовою технікою та обладнанням для ремонту Кримського мосту. Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що в ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", — зазначили у відомстві.

В СБУ додали, що на новітніх "Sea Baby" були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Згідно з перехопленою розмовою, на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі гелікоптери отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Крім цього, дрони СБУ уразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який росіяни намагаються відремонтувати після минулих підривів української спецслужби.

"Sea Baby" — це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", — додали в СБУ.

Нагадаємо, що на початку вересня безпілотні катери-камікадзе атакували російське місто Новоросійськ. Мер навіть заборонив мешканцям першої берегової лінії міста виходити на вулицю.

В кінці листопада стало відомо, що фінська група оборонних компаній Summa Defence спільно з українськими партнерами побудує у Фінляндії завод із виробництва безпілотних апаратів. Очікується, що він зможе постачати безпілотниками не тільки Сили оборони України, а й країни Євросоюзу і НАТО.