У Мурманській області РФ вантажний потяг протаранив пасажирський поїзд: є жертви (відео)

Повідомляють про 14 постраждалих. Одна жінка померла в машині швидкої допомоги.

Related video

У Мурманській області Росії зіткнулися два потяги. Аварія сталася в районі станції Княжа Кандалакшського району. Вантажний склад зіткнувся з двоповерховим пасажирським поїздом Мурманськ — Санкт-Петербург. Про це повідомляє російський "Интерфакс".

У пасажирському поїзді було 326 осіб. З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда, а також вагони вантажного складу.

Повідомляється про 14 постраждалих. Ще одна жінка померла в машині швидкої допомоги. Її затиснуло між вагонами.

Попередньо, причиною аварії стала несправність вантажного поїзда. Порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту (ст. 263 КК), повідомило Західне міжрегіональне слідче управління на транспорті СК Росії.

Також повідомляється, що машиніста вантажного поїзда не було на місці в момент аварії — він ремонтував злам струмоприймача. Поїзд залишився на рейках чекати на допомогу. Через годину у нього відмовили гальма і він покотився на іншу колію.

Ті, кого висадили з пасажирського поїзда, вже поскаржилися в соцмережах, що температура в Мурманську опустилася нижче за -34°C, а їм не дали до пуття одягнутися.

Нагадаємо, влітку 2024 року в Росії вже траплялася масштабна аварія на залізниці. У липні з рейок зійшов пасажирський поїзд "Казань-Адлер", у якому було 813 осіб. Він зіткнувся з "КамАЗом".