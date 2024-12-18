В Мурманской области РФ грузовой состав протаранил пассажирский поезд: есть жертвы (видео)

Сообщается о 14 пострадавших. Одна женщина умерла в машине скорой помощи.

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В Мурманской области России столкнулись два поезда. Авария произошла в районе станции Княжая Кандалакшского района. Грузовой состав столкнулся с двухэтажным пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

В пассажирском поезде было 326 человек. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

Сообщается о 14 пострадавших. Еще одна женщина умерла в машине скорой помощи. Ее зажало между вагонами.

Предварительно, причиной аварии стала неисправность грузового поезда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК), сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Также сообщается, что машиниста грузового поезда не было на месте в момент аварии — он ремонтировал излом токоприемника. Поезд остался на рельсах ждать помощь. Через час у него отказали тормоза и он покатился на другой путь.

Те, кого высадили из пассажирского поезда, уже пожаловались в соцсетях, что температура в Мурманске опустилась ниже -34°C, а им не дали толком одеться.

Напомним, летом 2024 года в России уже случалась масштабная авария на железной дороге. В июле с рельс сошел пассажирский поезд "Казань-Адлер", в котором было 813 человек. Он столкнулся с "КамАЗом".