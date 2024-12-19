Судити буде український народ: в Угорщині висловилися про відмову від "різдвяного перемир'я"

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що український президент розпочав "потворну кампанію" проти Угорщини на міжнародній арені.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі глав дипломатії держав Європейського Союзу 16 грудня практично ніхто не висловився на підтримку ідеї "різдвяного перемир'я" Віктора Орбана. Про це він сказав, розмовляючи з журналістом у Нью-Йорку, повідомляє Telex.

На думку Сіярто, в ЄС ігнорують ситуацію на полі бою, де російські війська прискорили просування, тому що продовжують просувати "нинішню стратегію", не уточнивши, яку саме стратегію він мав на увазі.

"Їм все одно, що наближається Різдво", — додав угорський міністр, зазначивши, що ніхто з учасників зустрічі, зокрема й міністр закордонних справ України, не підтримали ідею "різдвяного перемир'я".

За словами Сіярто, деякі міністри підтримали ідею припинення вогню загалом, але інші "явно висловилися проти". Тільки глава МЗС Словаччини висловив підтримку дипломатичному вирішенню війни, стверджує угорський міністр. Сіярто також заявив, що рішення європейських політиків завадить Дональду Трампу "укласти мир".

"Навіть через тисячу днів є ті, хто абсолютно не здатний усвідомити, що тут створено абсолютно нову реальність, тому що росіяни нападають дедалі інтенсивніше і з кожним днем просуваються у своїх операціях проти України. А тут, в Америці, переміг миролюбний президент, який із кожним днем наближається до інавгурації", — наголосив Сіярто.

Потім він поскаржився, що, незважаючи на це, "американські демократи і західноєвропейські ліберали зробили останню відчайдушну атаку, щоб унеможливити для президента, який вступить на посаду 20 січня, укладення миру".

За словами Сіярто, він вважав, що прийдешнє Різдво надасть гарну нагоду для того, щоб зброя замовкла хоча б на кілька днів, тому угорський уряд нещодавно активізував свою миротворчу місію, зокрема з обраним американським президентом, главами держав Росії й Туреччини, а лідери Ватикану також вели перемовини, і на основі цих переговорів було представлено пропозицію про припинення вогню.

Він пояснив, що відтепер відповідальність за ухвалення цієї ініціативи лежить на лідерах постраждалих держав, а якщо вони її відкинуть, то їм доведеться відповісти перед власними виборцями.

"Зрозуміло, що президент України останніми днями розгорнув проти нас на міжнародній арені потворну кампанію, постійно нас провокує", — сказав Сіярто.

"Я думаю, що цю провокацію не можна терпіти. Угорщина зробила те, що могла зробити як сусідня християнська країна: вона створила можливість для встановлення припинення вогню, і це зусилля, ця пропозиція, яка перебуває на столі, знаходиться далеко за межами наших сил. А що скажуть щодо цього протиборчі сторони, що скаже щодо цього президент України, судитиме український народ", — додав він.

Угорщина запропонувала "різдвяне перемир'я"

11 грудня Віктор Орбан заявив, що Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню і масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Пізніше очільник угорського МЗС Петер Сіярто фактично підтвердив, що це неправда, оскільки Орбан не говорив із Зеленським, а отже, і не міг дізнатися, що він відмовився від пропозиції прем'єра Угорщини.

Нагадаємо, в Офісі Президента прокоментували заяви Віктора Орбана про те, що він пропонував різдвяне перемир'я. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що прем'єр-міністр Угорщини не контактував з Україною щодо припинення вогню на російському фронті та про обмін полоненими на час Різдва. Крім того, він не повинен обговорювати питання війни РФ за спиною України, і його не уповноважували на будь-які розмови з Кремлем.