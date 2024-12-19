Судить будет украинский народ: в Венгрии высказались об отказе от "рождественского перемирия"

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что украинский президент начал "безобразную кампанию" против Венгрии на международной арене.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече глав дипломатии государств Европейского Союза 16 декабря практически никто не высказался в поддержку идеи "рождественского перемирия" Виктора Орбана. Об этом он сказал, беседуя с журналистом в Нью-Йорке, сообщает Telex.

По мнению Сийярто, в ЕС игнорируют ситуацию на поле боя, где российские войска ускорили продвижение, потому что продолжают продвигать "нынешнюю стратегию", не уточнив какую именно стратегию он имел в виду.

"Им все равно, что приближается Рождество", – добавил венгерский министр, отметив, что никто из участников встречи, в том числе и министр иностранных дел Украины, не поддержали идею "рождественского перемирия".

По словам Сийярто, некоторые министры поддержали идею прекращения огня в целом, но другие "явно высказались против". Только глава МИД Словакии выразил поддержку дипломатическому решению войны, утверждает венгерский министр. Сийярто также заявил, что решение европейских политиков помешает Дональду Трампу "заключить мир".

"Даже спустя тысячу дней есть те, кто совершенно не способен осознать, что здесь создана совершенно новая реальность, потому что русские нападают все интенсивнее и день ото дня продвигаются в своих операциях против Украины. А здесь, в Америке, победил миролюбивый президент, который с каждым днем ​​приближается к инаугурации", — подчеркнул Сийярто.

Затем он посетовал, что, несмотря на это, "американские демократы и западноевропейские либералы предприняли последнюю отчаянную атаку, чтобы сделать невозможным для президента, который вступит в должность 20 января, заключение мира".

По словам Сийярто, он считал, что предстоящее Рождество предоставит хорошую возможность для того, чтобы оружие замолчало хотя бы на несколько дней, поэтому венгерское правительство недавно активизировало свою миротворческую миссию, в том числе с избранным американским президентом, главами государств России и Турции, а лидеры Ватикана также вели переговоры, и на основе этих переговоров было представлено предложение о прекращении огня.

Он пояснил, что отныне ответственность за принятие этой инициативы лежит на лидерах пострадавших государств, а если они ее отвергнут, то им придется ответить перед собственными избирателями.

"Понятно, что президент Украины в последние дни развернул против нас на международной арене безобразную кампанию, постоянно нас провоцирует", — сказал Сийярто.

"Я думаю, что эту провокацию нельзя терпеть. Венгрия сделала то, что могла сделать как соседняя христианская страна: она создала возможность для установления прекращения огня, и это усилие, это предложение, которое находится на столе, находится далеко за пределами наших сил. А что скажут по этому поводу противоборствующие стороны, что скажет по этому поводу президент Украины, будет судить украинский народ", — добавил он.

Венгрия предложила "рождественское перемирие"

11 декабря Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Позже глава венгерского МИД Петер Сийярто фактически подтвердил, что это неправда, поскольку Орбан не говорил с Зеленским, а следовательно, и не мог узнать, что он отказался от предложения премьера Венгрии.

Напомним, в Офисе Президента прокомментировали заявления Виктора Орбана о том, что он предлагал рождественское перемирие. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что премьер-министр Венгрии не контактировал с Украиной о прекращении огня на российском фронте и об обмене пленными на время Рождества. Кроме того, он не должен обсуждать вопрос войны РФ за спиной Украины, и его не уполномочивали на любые разговоры с Кремлем.