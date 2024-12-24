Стрєлков попросив суд звільнити його з колонії. Терорист заявив, що опанував професії швачки та електрика і може працювати на волі.

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Так званий колишній "міністр оборони ДНР" і терорист Ігор Стрєлков (Гіркін), який зараз в Росії відбуває ув'язнення у колонії у справі про екстремізм, подав клопотання до суду. Він хоче, щоб йому пом'якшили покарання і замінили відбування покарання громадськими роботами. Про це пише російське медіа Mash.

Як інформує Mash, Ігор Стрєлков попросив суд звільнити його з колонії. Через свого адвоката він подав прохання про заміну покарання із ув'язнення на примусові роботи.

Терорист заявив, що опанував професії швачки та електрика і може працювати на волі.

Захисник Гіркіна Олександр Молохов надіслав клопотання до Кірово-Чепецького суду. У ньому запросив замінити невідбуту частину терміну (Гіркін відбув половину, включаючи термін у СІЗО), свого клієнта до виправної колонії загального режиму на покарання, не пов'язане з ізоляцією від суспільства.

Нагадаємо, що 16 серпня ексватажок так званої "ДНР" вважає, що ЗСУ запланували великий наступ, але він буде не на території РФ, а, найімовірніше, в окупованому Криму.

Раніше Стрєлков-Гіркін, який в Росії отримав 4 роки колонії у справі про екстремізм, просить направити його на війну в Україну.