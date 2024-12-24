Освоил профессию швеи и электрика: Стрелков-Гиркин попросился у суда на общественные работы

Стрелков попросил суд освободить его из колонии. Террорист заявил, что освоил профессии швеи и электрика и может работать на свободе.

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Так называемый бывший "министр обороны ДНР" и террорист Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас в России отбывает заключение в колонии по делу об экстремизме, подал ходатайство в суд. Он хочет, чтобы ему смягчили наказание и заменили отбывание наказания общественными работами. Об этом пишет российское медиа Mash.

Как информирует Mash, Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии. Через своего адвоката он подал прошение о замене наказания с заключения на принудительные работы.

Террорист заявил, что овладел профессиями швеи и электрика и может работать на свободе.

Защитник Гиркина Александр Молохов направил ходатайство в Кирово-Чепецкий суд. В нем запросил заменить неотбытую часть срока (Гиркин отбыл половину, включая срок в СИЗО), своего клиента в исправительную колонию общего режима на наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Напомним, что 16 августа экс-главарь так называемой "ДНР" считает, что ВСУ запланировали большое наступление, но оно будет не на территории РФ, а, скорее всего, в оккупированном Крыму.

Ранее Стрелков-Гиркин, который в России получил 4 года колонии по делу об экстремизме, просит направить его на войну в Украину.