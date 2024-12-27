Жодних шансів вижити: на круїзному лайнері пасажир опинився за бортом (відео)

51-річний чоловік випав за борт дорогою на Багами. Почалася рятувальна операція, але успіхом вона не увінчалася.

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Пошуки пасажира Norwegian Cruise Line, який впав за борт дорогою на Багами, припинено. 51-річний чоловік випав за борт приблизно о 15:00 у четвер, коли Norwegian Epic рухався на північ з Очо-Ріос, Ямайка, до острова Грейт-Стеррап. Про це пише Daily Mail.

"Владу було негайно повідомлено, і почалася пошуково-рятувальна операція під керівництвом і контролем Багамського рятувально-координаційного центру", — повідомив представник Norwegian Cruise Line.

Зрештою пошуки було визнано безуспішними, після чого судно було "звільнено владою для продовження плавання".

Чоловік, який впав за борт, подорожував із великою групою людей, включно зі своєю сім'єю.

Представник додав, що членам його сім'ї "надають допомогу і підтримку в цій дуже складній ситуації".

Корабель покинув порт Канаверал, штат Флорида, в суботу і наразі перебуває в семиденному круїзі Західною частиною Карибського моря. Наразі судно прямує в Нассау.

Пасажири на борту виклали в соціальні мережі відеоролики, на яких зафіксовано воду одразу після інциденту, і поділилися тією невеликою інформацією, яка в них була.

Спочатку вони подумали, що дитина впала за борт. А інший пасажир зазначив, що "хлопець у синій сорочці" стрибнув за борт, впав і "відскочив від рятувальної шлюпки", перш ніж впасти в океан.

Судно Holland America Line випадково опинилося поблизу і попрямувало до місця, щоб спробувати допомогти в порятунку. Повідомляється, що члени екіпажу запустили сигнальну ракету у воду, щоб позначити положення судна, коли надійшло повідомлення про "людину за бортом".

Особистості людини, яка впала за борт, не розголошують.

Захід сонця на Багамах у четвер був о 17:18, тож у рятувальників залишалося лише кілька годин сонячного світла, щоб дістатися до потерпілого.

Інцидент на круїзному лайнері стався буквально через кілька днів після того, як ще одна людина загинула під час круїзу Карибським морем.

Елізабет МакЕлмюррей, 48 років, загинула на судні Sky Princess 21 грудня, коли воно поверталося до Флориди з Карибського моря.

Хоча обставини її смерті залишаються незрозумілими, компанія Princess Cruises повідомляє, що вона впала, намагаючись "стрибнути" у воду, і випадково приземлилася на одній із палуб круїзного лайнера 10 поверхами нижче. Жінка розбилася на смерть. Елізабет із матір'ю вирушили, щоб розвіяти прах її вітчима на його улюбленому пляжі на Ямайці.

Нагадаємо, подібний інцидент також стався на очах у фанатів зіркової співачки Тейлор Свіфт. 66-річна жінка стрибнула у воду з 14 поверху судна Allure of the Seas 22 жовтня.