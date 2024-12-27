Никаких шансов выжить: на круизном лайнере пассажир оказался за бортом (видео)

51-летний мужчина выпал за борт по пути на Багамы. Началась спасательная операция, но успехом она не увенчалась.

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Поиски пассажира Norwegian Cruise Line, упавшего за борт по пути на Багамы, прекращены. 51-летний мужчина выпал за борт примерно в 15:00 в четверг, когда Norwegian Epic двигался на север из Очо-Риос, Ямайка, к острову Грейт-Стеррап. Об этом пишет Daily Mail.

"Власти были немедленно уведомлены, и началась поисково-спасательная операция под руководством и контролем Багамского спасательно-координационного центра", — сообщил представитель Norwegian Cruise Line.

В конечном итоге поиски были признаны безуспешными, после чего судно было "освобождено властями для продолжения плавания".

Мужчина, упавший за борт, путешествовал с большой группой людей, включая свою семью.

Представитель добавил, что членам его семьи "оказывают помощь и поддержку в этой очень сложной ситуации".

Корабль покинул порт Канаверал, штат Флорида , в субботу и в настоящее время находится в семидневном круизе по Западной части Карибского моря. В настоящее время судно направляется в Нассау.

Пассажиры на борту выложили в социальные сети видеоролики, на которых запечатлена вода сразу после инцидента, и поделились той небольшой информацией, которая у них была.

Сначала они подумали, что ребенок упал за борт. А другой пассажир отметил, что "парень в синей рубашке" прыгнул за борт, упал и "отскочил от спасательной шлюпки", прежде чем упасть в океан.

Судно Holland America Line случайно оказалось поблизости и направилось к месту, чтобы попытаться помочь в спасении. Сообщается, что члены экипажа запустили сигнальную ракету в воду, чтобы обозначить положение судна, когда поступило сообщение о "человеке за бортом".

Личность человека, упавшего за борт, не разглашается.

Закат на Багамах в четверг был в 17:18, поэтому у спасателей оставалось всего несколько часов солнечного света, чтобы добраться до пострадавшего.

Инцидент на круизном лайнере произошел буквально через несколько дней после того, как еще один человек погиб во время круиза по Карибскому морю.

Элизабет МакЭлмюррей, 48 лет, погибла на судне Sky Princess 21 декабря, когда оно возвращалось во Флориду из Карибского моря.

Хотя обстоятельства ее смерти остаются неясными, компания Princess Cruises сообщает, что она упала, пытаясь "прыгнуть" в воду, и случайно приземлилась на одной из палуб круизного лайнера 10 этажами ниже. Женщина разбилась насмерть. Элизабет с матерью отправились, чтобы развеять прах ее отчима на его любимом пляже на Ямайке.

Напомним, подобный инцидент также произошел на глазах у фанатов звездной певицы Тейлор Свифт. 66-летняя женщина прыгнула в воду с 14 этажа судна Allure of the Seas 22 октября.