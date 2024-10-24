На глазах у фанатов Тейлор Свифт женщина прыгнула с 14 этажа: ее искали 17 часов (видео)

66-летняя женщина прыгнула в Карибское море с круизного корабля. Сотни пассажиров погрузились в хаос после этого зрелища, для поисков были привлечены самолет и вертолет.

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На глазах у пассажиров круиза Royal Caribbean на тему Тейлор Свифт женщина прыгнула с палубы. Об этом 23 октября сообщили в Daily Mail.

Неизвестная 66-летняя женщина прыгнула в воду с 14 этажа судна Allure of the Seas примерно в 21:40 22 октября. 400 пассажиров, которые остались на борту, погрузились в хаос после этого. Происшествие произошло в районе Нассау, столицы Багамских островов.

Очевидцы смотрят за борт Фото: Daily Mail

38-летняя Эшли Синдако и 67-летняя Мари Синдако находились на борту, когда женщина совершила прыжок. Пока женщины отходили от шока, раздавались предупреждения о тревоге из громкоговорителя. Эшли попыталась покинуть палубу, но дверь оказалась закрытой.

"Двери были закрыты, их кто-то охранял, и все кричали: "Кто-то прыгнул!"", — вспомнила она.

Впоследствии Эшли все же нашла дорогу на верхнюю палубу, но там увидела лишь толпу пассажиров и членов команды в состоянии безумия. Все искали пассажирку за бортом.

"Я оставалась там около трех часов, просто смотрела, молилась и удивлялась происходящему", — рассказала очевидица.

Вскоре после того, как к Эшли присоединилась и ее мать, к поискам присоединился другой корабль — Utopia of the Seas. Также в поисках участвовали самолет и вертолет, которые появились на месте примерно в полночь.

Мать с дочерью оставались на верхней палубе до 2:00 ночи, надеясь на чудо. В Королевских силах обороны Багамских островов подтвердили, что женщина прыгнула с 14 этажа корабля.

После того, как члены экипажа узнали о пассажирке за бортом, они сразу начали поисково-спасательные работы. Им помогли экипажи самолета и вертолета с Air Station Miami. Однако на следующий день поиски прекратили. Известно, что дополнительные экипажи сил обороны искали пропавшую примерно до 14:45 23 октября.

Карта поисков женщины, которая прыгнула за борт Фото: Daily Mail

Представитель круиза объяснил, что из уважения к конфиденциальности гости никаких подробностей не сообщают. Пассажирами корабля были сотни поклонников певицы Тейлор Свифт.

Четырехдневная программа, которая называется "В мою круизную эру", была организована турагентами и поклонниками артистки. Swifties (так называет себя сообщество ее фанатов) должны были в круизе делать "браслеты дружбы" (поклонники делают украшения тематическими, посвящая их определенным песням или альбомам, и затем обмениваются ими во время концертов) и костюмированные вечера на тему "Eras" (название самого масштабного тура Свифт, который проходит с 2023 года).

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