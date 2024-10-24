На очах у фанатів Тейлор Свіфт жінка стрибнула з 14 поверху: її шукали 17 годин (відео)

66-річна жінка стрибнула у Карибське море з круїзного корабля. Сотні пасажирів занурились у хаос після цього видовища, для пошуків були залучені літак і гелікоптер.

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На очах у пасажирів круїзу Royal Caribbean на тему Тейлор Свіфт жінка стрибнула з палуби. Про це 23 жовтня повідомили у Daily Mail.

Невідома 66-річна жінка стрибнула у воду з 14 поверху судна Allure of the Seas приблизно о 21:40 22 жовтня. 400 пасажирів, які залишились на борті, занурились у хаос після цього. Подія сталася в районі Нассау, столиці Багамських островів.

Очевидці дивляться за борт Фото: Daily Mail

38-річна Ешлі Сіндако та 67-річна Марі Сіндако перебували на борту, коли жінка здійснила стрибок. Поки жінки відходили від шоку, лунали попередження про тривогу з гучномовця. Ешлі спробувала залишити палубу, але двері виявились зачиненими.

"Двері були зачинені, їх хтось охороняв, і всі кричали: "Хтось стрибнув!"", — згадала вона.

Згодом Ешлі все ж знайшла дорогу на верхню палубу, але там побачила лиш натовп пасажирів і членів команди у стані божевілля. Усі шукали пасажирку за бортом.

"Я залишалася там близько трьох годин, просто дивилася, молилася і дивувалася, що відбувається", — розповіла очевидиця.

Невдовзі після того, як до Ешлі приєдналась і її мати, до пошуків долучився інший корабель — Utopia of the Seas. Також у пошуках брали участь літак і гелікоптер, які з’явились на місті приблизно опівночі.

Мати з донькою залишались на верхній палубі до 2:00 ночі, сподіваючись на диво. У Королівських силах оборони Багамських островів підтвердили, що жінка стрибнула з 14 поверху корабля.

Після того, як члени екіпажу дізнались про пасажирку за бортом, вони одразу почали пошуково-рятувальні роботи. Їм допомогли екіпажі літака та вертольота з Air Station Miami. Однак наступного дня пошуки припинили. Відомо, що додаткові екіпажі сил оборони шукали зникну приблизно до 14:45 23 жовтня.

Карта пошуків жінки, яка стрибнула за борт Фото: Daily Mail

Представник круїзу пояснив, що з поваги до конфіденційності гості жодних подробиць не повідомляють. Пасажирами корабля були сотні шанувальників співачки Тейлор Свіфт.

Чотириденна програма, яка має назву "В мою круїзну еру", була організована турагентами та шанувальниками артистки. Swifties (так називає себе спільнота її фанатів) мали у круїзі робити "браслети дружби" (прихильники роблять прикраси тематичними, присвячуючи їх певним пісням або альбомам, і потім обмінюються ними під час концертів) та костюмовані вечори на тему "Eras" (назва наймасштабнішого туру Свіфт, який проходить з 2023 року).

Нагадаємо, на території турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ стався теракт. П’ятеро людей загинули, 22 людини отримали поранення.

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