Сестру президента Азербайджану Алієва затримали в Греції за торгівлю наркотиками, — ЗМІ

Іззат Джавадова, двоюрідна сестра Ільхама Алієва, проживає в Лондоні і виступає під псевдонімом Мікаела Джав.

Related video

Діджейку-мільйонерку з Великої Британії, двоюрідну сестру азербайджанського президента Ільхама Алієва, заарештували в Греції під час "наркотичної вечірки", де вона виступала. Про це пише Daily Mail.

Іззат Джавадова, яка, за словами джерела в поліції, організувала вечірку, була "знайдена в спальні" з 45 пакетиками кокаїну, екстазі та метамфетаміну, а також сейфом, у якому містилося понад 43 000 євро.

44-річна жінка, відома як діджей Мікаела Джав, заявила грецькому телеканалу ERT, що вона "не організовувала вечірки" і "не надсилала онлайн-запрошення", а також наполягала на тому, що поліція не знайшла в неї наркотиків.

Іззат Джавадова Фото: Скриншот

Вона описала захід як "техно-берлінську збочену вечірку, присвячену коханню і музиці", і заявила, що звинувачення були "нападом на представників спільноти ЛГБТК", метою якого було виставити учасників вечірки наркоманами.

Британсько-азербайджанська діджей була серед 13 осіб, заарештованих 30 грудня на розкішній віллі в місті Калівія, приблизно за 20 км на південь від Афін, і відтоді її утримували під вартою за обвинуваченням у незаконному обігу наркотиків з обтяжливими обставинами.

За наявними даними, трьох поліцейських, які не перебували при виконанні службових обов'язків і забезпечували безпеку заходу, також було заарештовано, проте їм поки що не висунуто звинувачень, оскільки розслідування триває.

Джавадова, яка має британський паспорт, є двоюрідною сестрою президента Ільхама Алієва, президента Азербайджану.

Покійний батько Іззат був братом батька Ільхама Алієва, а також олігархом і депутатом парламенту країни.

Грецька поліція опублікувала відеозапис рейду на елітну віллу, на якому видно пакетики з пігулками і порошком на столах, а також стопки євро і діджейські пульти.

Власник розкішної вілли стверджує, що Джавадова внесла заставу в розмірі 1000 євро за нерухомість, і що їй було завдано значної шкоди.

За свідченнями людей, які були присутні на заході, це була розкішна вечірка з наркотиками, запрошення на яку поширювали через соціальні мережі та особисті зв'язки.

Повідомляють, що кілька обвинувачених зізналися у зберіганні наркотиків для особистого вживання, але заперечують факт торгівлі наркотиками.

Відома своїм тусовочним способом життя, Джавадова у своєму професійному профілі розповідає, що в молодому віці переїхала до Великої Британії і заснувала промоутерську фірму Love The Underground Records.

Вона мешкає у квартирі вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів у Вайтхоллі і, як повідомляється, володіє таунхаусом вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів з видом на річку в Річмонді-на-Темзі.

Іззат Джавадову також описують, як завсідницю тусовочного острова Ібіца в Балеарському архіпелазі, де, як припускають, у неї є вілла на березі моря.

Вечірка Мікаели Джав на Ібіці

Вона та її чоловік Сулейман Джавадов опинилися в центрі скандалу після того, як їх звинуватили в одержанні вигоди від мережі з 20 підставних компаній, які здебільшого базуються в офшорах, у рамках схеми з відмивання грошей на суму 2,1 млрд фунтів стерлінгів.

Джавадови стверджували, що їхні гроші надійшли із законної імперії нерухомості та інвестицій у "провідний завод із виробництва горілки, коньяку і шампанського в Азербайджані".

Вони майже два роки домагалися того, щоб справу розглядали в таємниці, а адвокати стверджували, що розкриття їхніх імен завдасть шкоди їхній репутації.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень і компенсації за збитий літак біля міста Грозний.