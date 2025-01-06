Иззат Джавадова, двоюродная сестра Ильхама Алиева, проживает в Лондоне и выступает под псевдонимом Микаэла Джав.

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Диджейку-миллионершу из Великобритании, двоюродную сестру азербайджанского президента Ильхама Алиева, арестовали в Греции во время "наркотической вечеринки", где она выступала. Об этом пишет Daily Mail.

Иззат Джавадова, которая, по словам источника в полиции, организовала вечеринку, была "найдена в спальне" с 45 пакетиками кокаина, экстази и метамфетамина, а также сейфом, содержащим более 43 000 евро.

44-летняя женщина, известная как диджей Микаэла Джав, заявила греческому телеканалу ERT, что она "не организовывала вечеринку" и "не отправляла онлайн-приглашения", а также настаивала на том, что полиция не нашла у нее наркотики.

Иззат Джавадова Фото: Скриншот

Она описала мероприятие как "техно-берлинскую извращенную вечеринку, посвященную любви и музыке", и заявила, что обвинения были "нападением на представителей сообщества ЛГБТК", целью которого было выставить участников вечеринки наркоманами.

Британско-азербайджанская диджей была среди 13 человек, арестованных 30 декабря на роскошной вилле в городе Каливия, примерно в 20 км к югу от Афин, и с тех пор содержалась под стражей по обвинению в незаконном обороте наркотиков с отягчающими обстоятельствами.

По имеющимся данным, трое полицейских, которые не находились при исполнении служебных обязанностей и обеспечивали безопасность мероприятия, также были арестованы, однако им пока не предъявлены обвинения, поскольку расследование продолжается.

Джавадова, имеющая британский паспорт, является двоюродной сестрой президента Ильхама Алиева, президента Азербайджана.

Покойный отец Иззат был братом отца Ильхама Алиева, а также олигархом и депутатом парламента страны.

Греческая полиция опубликовала видеозапись рейда на элитную виллу, на которой видны пакетики с таблетками и порошком на столах, а также стопки евро и диджейские пульты.

Владелец роскошной виллы утверждает, что Джавадова внесла залог в размере 1000 евро за недвижимость, и что ей был нанесен значительный ущерб.

По свидетельствам людей, присутствовавших на мероприятии, это была роскошная вечеринка с наркотиками, приглашения на которую распространялись через социальные сети и личные связи.

Сообщается, что несколько обвиняемых признались в хранении наркотиков для личного употребления, но отрицают факт торговли наркотиками.

Известная своим тусовочным образом жизни, Джавадова в своем профессиональном профиле рассказывает, что в молодом возрасте переехала в Великобританию и основала промоутерскую фирму Love The Underground Records.

Она живет в квартире стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов в Уайтхолле и, как сообщается, владеет таунхаусом стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов с видом на реку в Ричмонде-на-Темзе.

Иззат Джавадову также описывают, как завсегдатая тусовочного острова Ибица в Балеарском архипелаге, где, как предполагается, у нее есть вилла на берегу моря.

Вечеринка Микаэлы Джав на Ибице

Она и ее муж Сулейман Джавадов оказались в центре скандала после того, как их обвинили в получении выгоды от сети из 20 подставных компаний, в основном базирующихся в офшорах, в рамках схемы по отмыванию денег на сумму 2,1 млрд фунтов стерлингов.

Джавадовы утверждали, что их деньги поступили из законной империи недвижимости и инвестиций в "ведущий завод по производству водки, коньяка и шампанского в Азербайджане".

Они почти два года добивались того, чтобы дело рассматривалось в тайне, а адвокаты утверждали, что раскрытие их имен нанесет ущерб их репутации.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России извинений и компенсации за сбитый самолет возле города Грозный.