Валіза з грошима від Каддафі: Ніколя Саркозі та Карлу Бруні можуть посадити на 10 років
23-му президенту Франції висунуто обвинувачення в корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії та участі у злочинній змові.
Ніколя Саркозі, 23-й президент Французької Республіки, постав перед судом у Парижі за звинуваченням в отриманні мільйонів євро незаконних коштів від поваленого лівійського лідера полковника Муаммара Каддафі для фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. В обмін на це, як стверджує обвинувачення, Саркозі обіцяв допомогти Каддафі боротися з його репутацією ізгоя в очах лідерів західних країн. Про це пише Daily Mail.
69-річний Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. І він завжди заперечував звинувачення, заявляючи, що їх висунули проти нього люди, які прагнули його повалити.
Розслідування було розпочато 2013 року, за два роки після того, як Саїф аль-Іслам, син тодішнього лівійського лідера Муаммара Каддафі, уперше звинуватив Саркозі у привласненні мільйонів грошей свого батька для фінансування передвиборчої кампанії.
У 2014 році ліванський бізнесмен Зіад Такікеддін, який тривалий час виступав посередником між Францією і Близьким Сходом, заявив, що має письмові докази того, що передвиборчу кампанію Саркозі "щедро" фінансували в Тріполі, і що виплати на суму 50 млн євро тривали і після того, як він став президентом.
Дванадцять інших осіб, обвинувачених у розробці пакту з Каддафі, постають перед судом разом із Саркозі. Усі вони заперечують звинувачення.
Дружину Саркозі, колишню супермодель і співачку італійського походження Карлу Бруні-Саркозі, торік звинуватили в приховуванні доказів, пов'язаних зі справою Каддафі, і у зв'язках зі злочинцями з метою вчинення шахрайства. Вона заперечує обидва звинувачення.
Після поразки на переобранні 2012 року Саркозі став об'єктом кількох кримінальних розслідувань.
Він також оскаржив рішення від лютого 2024 року, яке визнало його винним у перевитраті коштів на його передвиборчу кампанію 2012 року, а потім у наймі піар-фірми для приховування цього. Йому винесли вирок на один рік, з яких шість місяців були умовними.
2021 року його визнали винним у спробі підкупу судді 2014 року, і він став першим колишнім президентом Франції, засудженим до позбавлення волі. У грудні апеляційний суд Парижа постановив, що він може відбувати покарання вдома, носячи електронний браслет, замість того, щоб вирушати до в'язниці.
До суду в Парижі 6 січня Саркозі прибув без цього пристрою, але судовий розгляд триватиме щонайменше 3 місяці, тож у парижан є шанс побачити свого колишнього президента з електронним браслетом.
Саркозі стикається з найсерйознішими на сьогоднішній день звинуваченнями: корупція, незаконне фінансування виборчої кампанії, отримання вигоди від розкрадання державних коштів і участь у злочинній змові.
Якщо чоловіка, який отримав прізвисько "Президент Блінг-Блінг" через його схильність до світського життя, визнають винним, йому загрожує до десяти років в'язниці.
І його дружину може спіткати та сама доля. 57-річна супермодель Карла Бруні звинувачується в участі в кампанії вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів під назвою "Операція з порятунку Сарко", складному і незаконному плані, спрямованому на те, щоб уберегти її чоловіка від в'язниці.
Нагадаємо, Карлі Бруні висунуто звинувачення у скоєнні низки корупційних злочинів, включно з "тиском на свідків у складі організованої банди". Уже робляться кроки щодо позбавлення Ніколя Саркозі ордена Почесного легіону та ордена "За заслуги" — вищих цивільних нагород Франції.