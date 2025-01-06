Валіза з грошима від Каддафі: Ніколя Саркозі та Карлу Бруні можуть посадити на 10 років

23-му президенту Франції висунуто обвинувачення в корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії та участі у злочинній змові.

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Ніколя Саркозі, 23-й президент Французької Республіки, постав перед судом у Парижі за звинуваченням в отриманні мільйонів євро незаконних коштів від поваленого лівійського лідера полковника Муаммара Каддафі для фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. В обмін на це, як стверджує обвинувачення, Саркозі обіцяв допомогти Каддафі боротися з його репутацією ізгоя в очах лідерів західних країн. Про це пише Daily Mail.

69-річний Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. І він завжди заперечував звинувачення, заявляючи, що їх висунули проти нього люди, які прагнули його повалити.

Розслідування було розпочато 2013 року, за два роки після того, як Саїф аль-Іслам, син тодішнього лівійського лідера Муаммара Каддафі, уперше звинуватив Саркозі у привласненні мільйонів грошей свого батька для фінансування передвиборчої кампанії.

Ніколя Саркозі та Муаммар Каддафі 2007 року Фото: Getty Images

У 2014 році ліванський бізнесмен Зіад Такікеддін, який тривалий час виступав посередником між Францією і Близьким Сходом, заявив, що має письмові докази того, що передвиборчу кампанію Саркозі "щедро" фінансували в Тріполі, і що виплати на суму 50 млн євро тривали і після того, як він став президентом.

Дванадцять інших осіб, обвинувачених у розробці пакту з Каддафі, постають перед судом разом із Саркозі. Усі вони заперечують звинувачення.

Дружину Саркозі, колишню супермодель і співачку італійського походження Карлу Бруні-Саркозі, торік звинуватили в приховуванні доказів, пов'язаних зі справою Каддафі, і у зв'язках зі злочинцями з метою вчинення шахрайства. Вона заперечує обидва звинувачення.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Після поразки на переобранні 2012 року Саркозі став об'єктом кількох кримінальних розслідувань.

Він також оскаржив рішення від лютого 2024 року, яке визнало його винним у перевитраті коштів на його передвиборчу кампанію 2012 року, а потім у наймі піар-фірми для приховування цього. Йому винесли вирок на один рік, з яких шість місяців були умовними.

2021 року його визнали винним у спробі підкупу судді 2014 року, і він став першим колишнім президентом Франції, засудженим до позбавлення волі. У грудні апеляційний суд Парижа постановив, що він може відбувати покарання вдома, носячи електронний браслет, замість того, щоб вирушати до в'язниці.

До суду в Парижі 6 січня Саркозі прибув без цього пристрою, але судовий розгляд триватиме щонайменше 3 місяці, тож у парижан є шанс побачити свого колишнього президента з електронним браслетом.

Саркозі стикається з найсерйознішими на сьогоднішній день звинуваченнями: корупція, незаконне фінансування виборчої кампанії, отримання вигоди від розкрадання державних коштів і участь у злочинній змові.

Ніколя Саркозі та Карла Бруні в червні 2024 року Фото: Getty Images

Якщо чоловіка, який отримав прізвисько "Президент Блінг-Блінг" через його схильність до світського життя, визнають винним, йому загрожує до десяти років в'язниці.

І його дружину може спіткати та сама доля. 57-річна супермодель Карла Бруні звинувачується в участі в кампанії вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів під назвою "Операція з порятунку Сарко", складному і незаконному плані, спрямованому на те, щоб уберегти її чоловіка від в'язниці.

Нагадаємо, Карлі Бруні висунуто звинувачення у скоєнні низки корупційних злочинів, включно з "тиском на свідків у складі організованої банди". Уже робляться кроки щодо позбавлення Ніколя Саркозі ордена Почесного легіону та ордена "За заслуги" — вищих цивільних нагород Франції.