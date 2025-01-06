Чемодан с деньгами от Каддафи: Николя Саркози и Карлу Бруни могут посадить на 10 лет

23-му президенту Франции предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и участии в преступном сговоре.

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Николя Саркози, 23-й президент Французской Республики, предстал перед судом в Париже по обвинению в получении миллионов евро незаконных средств от свергнутого ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи для финансирования его предвыборной кампании 2007 года. В обмен на это, как утверждает обвинение, Саркози обещал помочь Каддафи бороться с его репутацией изгоя в глазах лидеров западных стран. Об этом пишет Daily Mail.

69-летний Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. И он всегда отрицал обвинения, заявляя, что их выдвинули против него люди, стремившиеся его свергнуть.

Расследование было начато в 2013 году, через два года после того, как Саиф аль-Ислам, сын тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, впервые обвинил Саркози в присвоении миллионов денег своего отца для финансирования предвыборной кампании.

Николя Саркози и Муаммар Каддафи в 2007 году Фото: Getty Images

В 2014 году ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин, который долгое время выступал посредником между Францией и Ближним Востоком, заявил, что у него есть письменные доказательства того, что предвыборная кампания Саркози "щедро" финансировалась Триполи и что выплаты на сумму 50 млн евро продолжались и после того, как он стал президентом.

Двенадцать других человек, обвиняемых в разработке пакта с Каддафи, предстают перед судом вместе с Саркози. Все они отрицают обвинения.

Жена Саркози, бывшая супермодель и певица итальянского происхождения Карла Бруни-Саркози, в прошлом году была обвинена в сокрытии улик, связанных с делом Каддафи , и в связях с преступниками с целью совершения мошенничества. Она отрицает оба обвинения.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

После поражения на переизбрании в 2012 году Саркози стал объектом нескольких уголовных расследований.

Он также обжаловал решение от февраля 2024 года, которое признало его виновным в перерасходе средств на его предвыборную кампанию 2012 года , а затем в найме пиар-фирмы для сокрытия этого. Ему вынесли приговор на один год, из которых шесть месяцев были условными.

В 2021 году его признали виновным в попытке подкупа судьи в 2014 году, и он стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к лишению свободы. В декабре апелляционный суд Парижа постановил, что он может отбывать наказание дома, нося электронный браслет, вместо того, чтобы отправляться в тюрьму.

В суд в Париже 6 января Саркози прибыл без этого устройства, но судебное разбирательство будет длиться не менее 3 месяцев, так что у парижан есть шанс увидеть своего бывшего президента с электронным браслетом.

Саркози сталкивается с самыми серьезными на сегодняшний день обвинениями: коррупция, незаконное финансирование избирательной кампании, получение выгоды от хищения государственных средств и участие в преступном сговоре.

Николя Саркози и Карла Бруни в июне 2024 года Фото: Getty Images

Если мужчину, получившего прозвище "Президент Блинг-Блинг" из-за его склонности к светской жизни, признают виновным, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

И его жену может постигнуть та же участь. 57-летняя супермодель Карла Бруни обвиняется в участии в кампании стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов под названием "Операция по спасению Сарко", сложном и незаконном плане, направленном на то, чтобы уберечь ее мужа от тюрьмы.

Напомним, Карле Бруни предъявлены обвинения в совершении ряда коррупционных преступлений, включая "давление на свидетелей в составе организованной банды". Уже предпринимаются шаги по лишению Николя Саркози ордена Почетного легиона и ордена "За заслуги" — высших гражданских наград Франции.