У будівлі Міноборони РФ вбили контррозвідника ФСБ, він був чемпіоном із гирьового спорту (фото)

Тіло співробітника контррозвідки ФСБ знайшли на робочому місці у відомчій будівлі Міноборони. За версією ЗМІ, його друг військовий міг вистрілити в голову через конфлікт.

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У будівлі Міністерства оборони Росії вбили чемпіона з гирьового спорту і співробітника контррозвідки ФСБ, старшого лейтенанта Володимира Фещенка. Про це повідомили джерела агентства "РБК".

Співрозмовник стверджує, що інцидент стався в ніч на 13 січня у відомчій будівлі на вулиці Ольховській, 25. У цьому комплексі розташовані різні структури Міноборони, наприклад, командування залізничними військами, а також управління ФСБ у Московському військовому окрузі.

За словами джерела, тіло Фещенка знайшли на робочому місці, його було вбито, оскільки на його лобі виднілася глибока рана.

Причиною вбивства, як пише ТАСС, став побутовий конфлікт із військовим", — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, підозрюваного у скоєнні злочину затримано. Порушено кримінальну справу про вбивство. Фещенко — майстер спорту міжнародного класу, він був чемпіоном Росії з гирьового спорту.

Нагадаємо, у грудні 2024 року від вибуху саморобного пристрою в автомобілі Toyota загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов.

У Підмосков'ї 10 грудня минулого року знайшли тіло конструктора Михайла Шатського, він займався поліпшенням крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також удосконалював ударні БПЛА.