В здании Минобороны РФ убили контрразведчика ФСБ, он был чемпионом по гиревому спорту (фото)

Тело сотрудника контрразведки ФСБ нашли на рабочем месте в ведомственном здании Минобороны. По версии СМИ, его друг военный мог выстрелить в голову из-за конфликта.

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В здании Министерства обороны России убили чемпиона по гиревому спорту и сотрудника контрразведки ФСБ, старшего лейтенанта Владимира Фещенко. Об этом сообщили источники агентства "РБК".

Собеседник утверждает, что инцидент произошел в ночь на 13 января в ведомственном здании на улице Ольховской, 25. В этом комплексе находятся различные структуры Минобороны, к примеру, командование железнодорожными войсками, а также управление ФСБ по Московскому военному округу.

По словам источника, тело Фещенко нашли на рабочем месте, он был убит, так как на его лбу виднелась глубокая рана.

Причиной убийства, как пишет ТАСС, стал бытовой конфликт с военным", — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фещенко — мастер спорта международного класса, он был чемпионом России по гиревому спорту.

Напомним, в декабре 2024 года от взрыва самодельного устройства в автомобиле Toyota погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

В Подмосковье 10 декабря прошлого года нашли тело конструктора Михаила Шатского, он занимался улучшением крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также совершенствовал ударные БПЛА.