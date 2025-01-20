Уперше в історії: інавгурацію Трампа відвідає топчиновник із Китаю

Очікується, що віце-президент Китаю Хань Чжен візьме участь в інавгурації, після того, як зустрівся з новим віце-президентом США Джей Ді Венсом.

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Китайський лідер Сі Цзіньпін не прийняв запрошення особисто відвідати інавгурацію Дональда Трампа. Але Пекін зробив рідкісний крок, направивши високопоставленого чиновника для участі в церемонії приведення до присяги у Вашингтоні. Експерти вважають, що це натяк на "перезавантаження" відносин між Китаєм і США. Про це пише CNN.

Дональд Трамп танцює на мітингу перед інавгурацією

Очікується, що віцепрезидент Китаю Хань Чжен з'явиться на інавгурації. Тим більше, що він уже зустрівся у Вашингтоні з новим віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Хань стане найвисокопоставленішим китайським чиновником, який був присутній на інавгурації у США, але варто зазначити, що його посада віцепрезидента в політичній системі Китаю багато в чому символічна. Справжня влада належить могутньому Постійному комітету Політбюро правлячої Комуністичної партії, з якого Хан вийшов у відставку 2022 року.

Однак, за словами спостерігачів, відправлення високопоставленого чиновника, який раніше представляв Сі на міжнародних заходах, включно з коронацією британського короля Чарльза III, свідчить про зацікавленість Пекіна в перезавантаженні напружених відносин між США і Китаєм.

Хан використав візит, щоб зустрітися з членами американської бізнес-спільноти, включно з генеральним директором Tesla і близьким соратником Трампа Ілоном Маском, повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа". Широко поширена думка, що Пекін вважає Маска більш прихильним до своїх інтересів, ніж інші в орбіті Трампа.

На зустрічі з Маском Хань закликав американські компанії, включно з Tesla, сприяти торговельним відносинам між США і Китаєм. Tesla управляє своїм найбільшим виробничим підприємством за межами США в Шанхаї.

У заяві перехідної команди Трампа-Венса в неділю йдеться, що на зустрічі Хань і Венс обговорили "низку тем, включно з фентанілом, балансуванням торгівлі та регіональною стабільністю".

Хань наголосив, що Китай готовий працювати зі Сполученими Штатами для "сприяння стабільному, здоровому і сталому розвитку китайсько-американських відносин", і визнав наявність "розбіжностей і непорозумінь" щодо питань економіки й торгівлі, але вказав на "спільні інтереси" та "простір для співпраці" між США й КНР.

Запрошення Сі Цзіньпіна — авторитарного лідера головного геополітичного суперника Америки — новим президентом минулого місяця було винятково рідкісним жестом, особливо на тлі передвиборчої кампанії нового президента, спрямованої на посилення економічної конкуренції з Китаєм і введення високих мит на китайські товари.

За словами Юн Суня, директора китайської програми в аналітичному центрі Stimson Center у Вашингтоні, відправка Хана на інавгурацію є сигналом про те, що "Китай серйозно ставиться до запрошення Трампа і готовий піти на ризик".

За словами Юна, ризик полягає в тому, що Трамп запровадить мита проти Китаю лише за кілька днів після вступу в Білий дім — крок, який Пекін вважатиме дурним.

Під час передвиборчої кампанії Трамп погрожував введенням тарифів на китайський імпорт у США в розмірі понад 60%. У листопаді він заявив, що Китай зіткнеться з більш високими тарифами на свої товари — на 10% вищими за будь-які наявні тарифи — посилаючись на роль китайських постачальників в американській наркокризі.

Нагадаємо, перед своєю інавгурацією Дональд Трамп у приватному порядку повідомив своїм радникам, що хоче відвідати Китай після вступу на посаду. Це ще одна можлива ознака того, що майбутній лідер США сподівається зберегти відчиненими двері для переговорів із країною-конкурентом, навіть незважаючи на те, що він позначив жорстку позицію щодо економічного суперництва з Китаєм. 17 січня Дональд Трамп підтвердив, що в нього відбулася "дуже хороша" телефонна розмова з Сі Цзіньпіном. Вони обговорили такі теми, як торгівля, фентаніл і китайський додаток для соціальних мереж TikTok.