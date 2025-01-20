Впервые в истории: инаугурацию Трампа посетит топ-чиновник из Китая

Ожидается, что вице-президент Китая Хань Чжэн примет участие в инаугурации, после того, как встретился с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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Китайский лидер Си Цзиньпин не принял приглашение лично посетить инаугурацию Дональда Трампа. Но Пекин предпринял редкий шаг, направив высокопоставленного чиновника для участия в церемонии приведения к присяге в Вашингтоне. Эксперты считают, что это намек на "перезагрузку" отношений между Китаем и США. Об этом пишет CNN.

Дональд Трамп танцует на митинге перед инаугурацией

Ожидается, что вице-президент Китая Хань Чжэн появится на инаугурации. Тем более, что он уже встретился в Вашингтоне с новым вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Хань станет самым высокопоставленным китайским чиновником, присутствовавшим на инаугурации в США, но стоит отметить, что его должность вице-президента в политической системе Китая во многом символична. Истинная власть принадлежит могущественному Постоянному комитету Политбюро правящей Коммунистической партии, из которого Хан вышел в отставку в 2022 году.

Однако, по словам наблюдателей, отправка высокопоставленного чиновника, который ранее представлял Си на международных мероприятиях, включая коронацию британского короля Чарльза III, свидетельствует о заинтересованности Пекина в перезагрузке напряженных отношений между США и Китаем.

Хан использовал визит, чтобы встретиться с членами американского бизнес-сообщества, включая генерального директора Tesla и близкого соратника Трампа Илона Маска, сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа". Широко распространено мнение, что Пекин считает Маска более благосклонным к своим интересам, чем другие в орбите Трампа.

На встрече с Маском Хань призвал американские компании, включая Tesla, содействовать торговым отношениям между США и Китаем. Tesla управляет своим крупнейшим производственным предприятием за пределами США в Шанхае.

В заявлении переходной команды Трампа-Вэнса в воскресенье говорится, что на встрече Хань и Вэнс обсудили "ряд тем, включая фентанил, балансирование торговли и региональную стабильность".

Хань подчеркнул, что Китай готов работать с Соединенными Штатами для "содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений" и признал наличие "разногласий и трений" по вопросам экономики и торговли, но указал на "общие интересы" и "пространство для сотрудничества" между США и КНР.

Приглашение Си Цзиньпина — авторитарного лидера главного геополитического соперника Америки — новым президентом в прошлом месяце было исключительно редким жестом, особенно на фоне предвыборной кампании нового президента, направленной на усиление экономической конкуренции с Китаем и введение высоких пошлин на китайские товары .

По словам Юн Суня, директора китайской программы в аналитическом центре Stimson Center в Вашингтоне, отправка Хана на инаугурацию является сигналом о том, что "Китай серьезно относится к приглашению Трампа и готов пойти на риск".

По словам Юна, риск заключается в том, что Трамп введет пошлины против Китая всего через несколько дней после вступления в Белый дом — шаг, который Пекин сочтет глупым.

В ходе предвыборной кампании Трамп пригрозил введением тарифов на китайский импорт в США в размере более 60%. В ноябре он заявил, что Китай столкнется с более высокими тарифами на свои товары — на 10% выше любых существующих тарифов — ссылаясь на роль китайских поставщиков в американском наркокризисе.

Напомним, перед своей инаугурацией Дональд Трамп в частном порядке сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность. Это еще один возможный признак того, что будущий лидер США надеется сохранить открытой дверь для переговоров с конкурирующей страной, даже несмотря на то, что он обозначил жесткую позицию по экономическому соперничеству с Китаем. 17 января Дональд Трамп подтвердил, что у него состоялся "очень хороший" телефонный разговор с Си Цзиньпином. Они обсудили такие темы, как торговля, фентанил и китайское приложение для социальных сетей TikTok.