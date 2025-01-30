Дістали з води 18 тіл: в США літак з 64 пасажирами на борту зіткнувся з армійським гелікоптером

За кілька хвилин до приземлення авіадиспетчери дали дозвіл на приземлення літака на коротшу злітно-посадкову смугу 33 на Reagan National. Зараз човни шукають пасажирів у річці Потомак.

Related video

Пасажирський літак із 64 людьми на борту врізався у військовий гелікоптер під час посадки в аеропорту Рейгана поблизу округу Колумбія. Після зіткнення обидва засоби впали у річку Потомак. Про це пише видання CNN.

Літак, рейс 5342 American Airlines з 60 пасажирами та чотирма членами екіпажу на борту, вилетів з Вічіти, штат Канзас. За словами офіційних осіб, на борту гелікоптера, який здійснював тренувальний політ, перебували троє військових.

Через авіатрощу в Національному аеропорту імені Рейгана припинено всі зльоти та посадки.

Зараз човни шукають пасажирів у річці Потомак біля Вашингтонського національного аеропорту Рональда Рейгана. Вже відомо, що з води дістали 18 тіл.

Президент Дональд Трамп сказав, що він був "повністю проінформований про цю жахливу аварію", і, говорячи про пасажирів, додав: "Нехай Бог благословить їхні душі".

Федеральне авіаційне управління повідомило, що катастрофа сталася близько 21:00 29 січня. Це сталося в одному з найбільш жорстко контрольованих повітряних просторів у світі, трохи більше трьох миль на південь від Білого дому та Капітолію.

За кілька хвилин до приземлення авіадиспетчери дали дозвіл на приземлення літака на коротшу злітно-посадкову смугу 33 на Reagan National. Сайти відстеження польотів показали, що літак скорегував свій захід на нову злітно-посадкову смугу.

Менш ніж за 30 секунд до катастрофи авіадиспетчер запитав вертоліт, чи видно літак, що прибуває. Диспетчер зробив ще один радіодзвінок гелікоптеру. Через кілька секунд два борти зіткнулися.

Радіотранспондер літака припинив передачу приблизно на 2400 футів від злітно-посадкової смуги, приблизно над серединою річки.

Відео з камери спостереження в центрі Кеннеді неподалік показало два набори вогнів, що відповідають літакам, які, здавалося, об’єднуються у вогненну кулю.

Нагадаємо, що в Бразилії розбився літак із пасажирами на борту. На борту перебувати 58 пасажирів та чотири члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася на околицях Капела в Бразилії.