Стверджувала, що у Tesla відмовили гальма: Маск відсудив у китаянки 23 000 доларів

Чжан Ячжоу почала протести після інциденту 2021 року. Вона стверджувала, що її батьки потрапили в ДТП, коли у Tesla Model 3 відмовили гальма.

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Мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск виграв компенсацію в розмірі 23 000 доларів, подавши в суд на китаянку за наклеп, коли вона заявила, що у Tesla Model 3 її батька відмовили гальма. Про це пише Daily Mail.

Чжан Ячжоу стверджувала, що у Tesla Model 3 відмовили гальма, компанія подала на неї до суду

Чжан Ячжоу написала про відмову гальм на банері, прикріпила його на розбиту машину і припаркувала її біля дилерського центру Tesla в Чженчжоу, столиці провінції Хенань.

Через цю витівку її затримали на п'ять днів. У Tesla заявили, що Чжан бреше і подали на неї до суду.

Компанію Tesla звинувачують у використанні значних правових ресурсів компанії, а також теплих стосунків з китайською державою для залякування незадоволених клієнтів Tesla, які насмілюються скаржитися на проблеми з їхніми автомобілями. Повідомляється, що успіх компанії ґрунтується на її зв'язках із Лі Цяном, колишнім партійним керівником Шанхаю, який нині є прем'єр-міністром Китаю, тобто він поступається за рангом лише Сі Цзіньпіну.

Чжан Ячжоу, якій тепер доведеться виплатити 23 тисячі доларів компанії вартістю 1,1 трильйона доларів і публічно вибачитися перед нею, заявила: "Я відмовляюся це приймати. Як споживач, навіть якщо я сказала щось не так, я маю право коментувати і критикувати... Це не має нічого спільного з завданням шкоди їхній репутації".

"Співробітники Tesla були дуже зарозумілі та жорстокі в розгляді моїх скарг", — сказала Чжан в інтерв'ю.

Tesla Model 3

Вона також стала жертвою інформаційної війни: один із керівників Tesla заявив китайським ЗМІ, що за Чжан "хтось стоїть" і вона нібито просто хоче витягнути гроші з компанії Ілона Маска.

У Tesla заявили, що Чжан навмисно поширювала неправдиву інформацію, що завдає шкоди бренду, і зажадала 5 мільйонів юанів (684 000 доларів США) як компенсацію.

За останні чотири роки компанія Tesla подала до суду щонайменше на шістьох власників автомобілів у Китаї, у яких виникли раптові несправності транспортних засобів, скарги на якість або аварії, які, за їхніми твердженнями, були викликані механічними несправностями.

Компанія також подала до суду щонайменше на шість блогерів і два китайських ЗМІ, які критикували компанію.

Tesla виграла всі одинадцять справ. Два рішення, включно з рішенням Чжан, перебувають на апеляції. Одну справу було врегульовано в позасудовому порядку.

Хоча Tesla поки що не подала до суду на жодного зі своїх клієнтів у США за висловлювання, Маск заявив минулого місяця у своїй соцмережі X, що "можливо, настав час" подати до суду на ЗМІ за висвітлення подій, яке може заплямувати бренд Tesla.

Нагадаємо, після того, як Маск став соратником президента США Дональда Трампа, його поведінка викликає обурення у власників Tesla. Майже третина з них роздумує над тим, щоб продати свої електрокари або вже позбулися їх.