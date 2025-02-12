Утверждала, что у Tesla отказали тормоза: Маск отсудил у китаянки 23 000 долларов

Чжан Ячжоу начала протесты после инцидента 2021 года. Она утверждала, что ее родители попали в ДТП, когда у Tesla Model 3 отказали тормоза.

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Миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск выиграл компенсацию в размере 23 000 долларов, подав в суд на китаянку за клевету, когда она заявила, что у Tesla Model 3 ее отца отказали тормоза. Об этом пишет Daily Mail.

Чжан Ячжоу утверждала, что у Tesla Model 3 отказали тормоза, компания подала на нее в суд

Чжан Ячжоу написала про отказ тормозов на баннере, прикрепила его на разбитую машину и припарковала ее у дилерского центра Tesla в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань.

Из-за этой выходки ее задержали на пять дней. В Tesla заявили, что Чжан лжет и подали на нее в суд.

Компанию Tesla обвиняют в использовании значительных правовых ресурсов компании, а также теплых отношений с китайским государством для запугивания недовольных клиентов Tesla, которые осмеливаются жаловаться на проблемы с их автомобилями. Сообщается, что успех компании основан на ее связях с Ли Цяном, бывшим партийным руководителем Шанхая, который сейчас является премьер-министром Китая, то есть он уступает по рангу только Си Цзиньпину.

Чжан Ячжоу, которой теперь придется выплатить 23 тысячи долларов компании стоимостью 1,1 триллиона долларов и публично извиниться перед ней, заявила: "Я отказываюсь это принимать. Как потребитель, даже если я сказала что-то не так, я имею право комментировать и критиковать… Это не имеет ничего общего с нанесением ущерба их репутации".

"Сотрудники Tesla были очень высокомерны и жестоки в рассмотрении моих жалоб", — сказала Чжан в интервью.

Tesla Model 3

Она также стала жертвой информационной войны: один из руководителей Tesla заявил китайским СМИ, что за Чжан "кто-то стоит" и она якобы просто хочет вытянуть деньги из компании Илона Маска.

В Tesla заявили, что Чжан намеренно распространяла ложную информацию, наносящую ущерб бренду, и потребовала 5 миллионов юаней (684 000 долларов США) в качестве компенсации.

За последние четыре года компания Tesla подала в суд по меньшей мере на шесть владельцев автомобилей в Китае, у которых возникли внезапные неисправности транспортных средств, жалобы на качество или аварии, которые, по их утверждениям, были вызваны механическими неисправностями.

Компания также подала в суд по меньшей мере на шесть блогеров и два китайских СМИ, которые критиковали компанию.

Tesla выиграла все одиннадцать дел. Два решения, включая решение Чжан, находятся на апелляции. Одно дело было урегулировано во внесудебном порядке.

Хотя Tesla пока не подала в суд ни на одного из своих клиентов в США за высказывания, Маск заявил в прошлом месяце в своей соцсети X, что "возможно, настало время" подать в суд на СМИ за освещение событий, которое может запятнать бренд Tesla.

Напомним, после того, как Маск стал соратником президента США Дональда Трампа, его поведение вызывает возмущение у владельцев Tesla. Почти треть из них раздумывает над тем, чтобы продать свои электрокары или уже избавились от них.