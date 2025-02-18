День народження Трампа: республіканці хочуть зробити нове свято у США

Відповідний законопроєкт представила членкиня палати представників Клаудія Тенні. Раніше такої честі удостоїли тільки Джорджа Вашингтона.

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День народження президента США Дональда Трампа його однопартійці хочуть зробити державним святом. Член палати представників Клаудія Тенні (республіканка від штату Нью-Йорк) представила законопроєкт. Поки такої честі удостоювався тільки Джордж Вашингтон. Про це пише The Hill.

Закон про заснування свят на честь дня народження Трампа і Дня прапора пропонує визнати як день народження Трампа, так і День прапора, що відзначається 14 червня, федеральними державними святами.

"Так само, як день народження Джорджа Вашингтона визнано федеральним святом, день народження президента Трампа також слід відзначати, щоб визнати його засновником Золотого століття Америки", — написала Тенні на соціальній платформі X.

Пост Клаудії Тенні Фото: Скриншот

Джордж Вашингтон народився 22 лютого, але День президентів, що відзначається на честь його дня народження, зазвичай святкують у третій понеділок лютого.

У ще одній публікації Тенні заявила, що "жоден сучасний президент не мав більшого значення для нашої країни, ніж Дональд Дж. Трамп".

"Я внесла законопроєкт про оголошення дня народження Трампа і Дня прапора федеральним святом, гарантуючи, що внесок президента Трампа у велич Америки буде назавжди закріплений у законі", — додала вона.

Минулого місяця конгресмен Еддісон Макдауелл (республіканець від Північної Кароліни) вніс законопроєкт про перейменування міжнародного аеропорту Вашингтона імені Даллеса на честь Трампа.

А член палати представників Бадді Картер (республіканець від Джорджії) минулого тижня також презентував новий законопроєкт, у якому пропонується перейменувати Гренландію на "Червону, Білу і Синю країну", оскільки президент Трамп прагне роздобути цю датську територію, що прагне незалежності.