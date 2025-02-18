День рождения Трампа: республиканцы хотят сделать новый праздник в США

Соответствующий законопроект представила член палаты представителей Клаудия Тенни. Ранее такой чести удостоили только Джорджа Вашингтона.

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День рождения президента США Дональда Трампа его однопартийцы хотят сделать государственным праздником. Член палаты представителей Клаудия Тенни (республиканка от штата Нью-Йорк) представила законопроект. Пока такой чести удостаивался только Джордж Вашингтон. Об этом пишет The Hill.

Закон об учреждении праздников в честь дня рождения Трампа и Дня флага предлагает признать как день рождения Трампа, так и День флага, отмечаемый 14 июня, федеральными государственными праздниками.

"Точно так же, как день рождения Джорджа Вашингтона признан федеральным праздником, день рождения президента Трампа также следует отмечать, чтобы признать его основателем Золотого века Америки", — написала Тенни на социальной платформе X.

Пост Клаудии Тенни Фото: Скриншот

Джордж Вашингтон родился 22 февраля, но День президентов, отмечаемый в честь его дня рождения, обычно празднуют в третий понедельник февраля.

В еще одной публикации Тенни заявила, что "ни один современный президент не имел большего значения для нашей страны, чем Дональд Дж. Трамп".

"Я внесла законопроект об объявлении дня рождения Трампа и Дня флага федеральным праздником, гарантируя, что вклад президента Трампа в величие Америки будет навсегда закреплен в законе", — добавила она.

В прошлом месяце конгрессмен Эддисон Макдауэлл (республиканец от Северной Каролины) внес законопроект о переименовании международного аэропорта Вашингтона имени Даллеса в честь Трампа.

А член палаты представителей Бадди Картер (республиканец от Джорджии) на прошлой неделе также представил новый законопроект, в котором предлагается переименовать Гренландию в "Красную, Белую и Синюю страну", поскольку президент Трамп стремится заполучить эту датскую территорию, которая хочет независимости.