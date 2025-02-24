В одному з найбільших парків США вивісили перевернутий прапор: що це означає

Перевернутий прапор, як символ лиха, з'явився в найбільшому національному парку Йосеміті.

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У США тривають протести проти політики президента США Дональда Трампа. Ті, хто з ним не згодні перевертають американські прапори на флагштоках, або ж замінюють їх на чорні полотнища. Тепер перевернутий прапор США, символ лиха, розгорнули і в найбільшому національному парку Йосеміті. Про це пише CNN.

Перевернутий прапор у парку Йосеміті Фото: Reddit

Величезний прапор розгорнули на скелях водоспаду Кінський хвіст. Це місце особливо популярне в лютому, коли можна спостерігати ефект "вогняних водоспадів" через промені сонця, що відбиваються.

Прапор на схилі гори Ель-Капітан вивісили співробітники парку Йосеміті на знак протесту проти нещодавнього скорочення чисельності персоналу, що відбувалося в межах ініціатив адміністрації Трампа зі скорочення витрат.

Гевін Карпентер, механік із технічного обслуговування Йосеміті заявив, що надав прапор і допоміг його повісити.

"Ми привертаємо увагу до того, що відбувається з парками, які є власністю кожного американця. Вкрай важливо, щоб ми дбали про них, і ми втрачаємо тут людей", — заявив він. У 2023 році Йосеміті відвідали майже 4 млн осіб.

"Якщо ви піднімете перевернутий прапор, це означає, що форт упав, пошліть допомогу. Це сигнал лиха", — пояснили на Reddit, де з'явилося фото прапора.

Розташований у гірському хребті Сьєрра-Невада в Каліфорнії, парк є середовищем проживання каліфорнійського кондора, що перебуває під загрозою зникнення, і місцем зростання гігантських секвой — найбільших дерев у світі. Чиновники парків по всьому США повідомляють, що масові звільнення вплинуть на Службу національних парків.

Один із постраждалих працівників, рейнджер парку Айови Браян Гіббс, розповів, що дізнався про своє нещодавнє звільнення, коли в нього заблокували доступ до електронної пошти.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа Адміністрація Трампа заблокувала важливий етап у процесі фінансування медичних досліджень Національними інститутами охорони здоров'я (NIH), порушивши тимчасовий заборонний наказ федерального судді щодо заморожування федерального фінансування практично всіх аспектів досліджень хвороб та медицини, зокрема розроблення ліків, дослідження раку, хвороб серця та старіння.

Протести у США

Внутрішній електронний лист NIH, отриманий The Guardian, підтвердив, що Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США (HHS) доручило NIH безстроково затримувати заявки на внесення до Федерального реєстру.

Нагадаємо, у США набирає сили рух 50501 (50 протестів, 50 штатів, один день) проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска. Протести почалися в День президентів 17 лютого і тривають по всіх Сполучених Штатах.