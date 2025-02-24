В одном из крупнейших парков США вывесили перевернутый флаг: что это значит

Перевернутый флаг, как символ бедствия, появился в крупнейшем национальном парке Йосемити.

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В США продолжаются протесты против политики президента США Дональда Трампа. Те, кто с ним не согласны переворачивают американские флаги на флагштоках, или же заменяют их на черные полотнища. Теперь перевернутый флаг США, символ бедствия, развернули и в крупнейшем национальном парке Йосемити. Об этом пишет CNN.

Перевернутый флаг в парке Йосемити Фото: Reddit

Огромный флаг развернули на скалах водопада Лошадиный хвост. Это место особенно популярно в феврале, когда можно наблюдать эффект "огненных водопадов" из-за отражающихся лучей солнца.

Флаг на склоне горы Эль-Капитан вывесили сотрудники парка Йосемити в знак протеста против недавнего сокращения численности персонала, которое проводилось в рамках инициатив администрации Трампа по сокращению расходов.

Гэвин Карпентер, механик по техническому обслуживанию Йосемити заявил, что предоставил флаг и помог его повесить.

"Мы привлекаем внимание к тому, что происходит с парками, которые являются собственностью каждого американца. Крайне важно, чтобы мы заботились о них, и мы теряем здесь людей", — заявил он. В 2023 году Йосемити посетили почти 4 млн человек.

"Если вы поднимете перевернутый флаг, это значит, что форт пал, пошлите помощь. Это сигнал бедствия", — пояснили на Reddit, где появилось фото флага.

Расположенный в горном хребте Сьерра-Невада в Калифорнии, парк является средой обитания находящегося под угрозой исчезновения калифорнийского кондора и местом произрастания гигантских секвой — самых больших деревьев в мире. Чиновники парков по всему США сообщают, что массовые увольнения повлияют на Службу национальных парков.

Один из пострадавших работников, рейнджер парка Айовы Брайан Гиббс, рассказал, что узнал о своем недавнем увольнении, когда у него заблокировали доступ к электронной почте.

Также стало известно, что администрация Трампа Администрация Трампа заблокировала важный этап в процессе финансирования медицинских исследований Национальными институтами здравоохранения (NIH), нарушив временный запретительный приказ федерального судьи о заморозке федерального финансирования практически всех аспектов исследований болезней и медицины, включая разработку лекарств, исследования рака, болезней сердца и старения.

Протесты в США

Внутреннее электронное письмо NIH, полученное The Guardian, подтвердило, что Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) поручило NIH бессрочно задерживать заявки на внесение в Федеральный реестр.

Напомним, в США набирает силу движение 50501 (50 протестов, 50 штатов, один день) против политики Дональда Трампа и Илона Маска. Протесты начались в День президентов 17 февраля и продолжаются по всем Соединенным Штатам.