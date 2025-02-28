З'являться опричники у Вологодській області. Вони займуться "формуванням моральних орієнтирів молоді".

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У Росії відтворюють опричників, раніше цю назву носила особиста гвардія царя Івана Грозного, у РФ некомерційна організація "Опричники" займеться вихованням молоді. Про це повідомляє "Новая газета Европа".

Засновником організації стало місцеве міністерство молодіжної політики. Указ про створення автономної некомерційної організації "Опричники" підписав регіональний уряд.

Указ про опричників Фото: Скриншот

Прихильники займатимуться наданням послуг "зі створення умов для соціального, культурного, інтелектуального, фізичного розвитку, формування системи моральних і смислових орієнтирів молоді, а також для формування і зміцнення загальноросійської громадянської ідентичності громадян".

Опричники також проводитимуть різні спортивні та культурні заходи для молоді.

Нагадаємо, опричники були "государевими людьми", або особистою гвардією царя Івана Грозного в 16 столітті. Згідно з історичними джерелами, опричники носили на упряжі своїх коней собачі голови і мітлу. Це означало, що "спершу кусають, як собаки, а потім вимітають усе зайве з країни". Найвідомішим опричником був Малюта Скуратов, відомий своєю винятковою жорстокістю, саме він відповідав за різанину в Новгороді, де було знищено тисячі людей.

На початку 19 століття слово стало загальним і використовувалося для тих, хто жорстокими заходами боровся з революціонерами.

Нагадаємо, раніше аналітики дійшли висновку, що Росія здійснює підготовку до майбутнього конфлікту з державами, що входять до Північноатлантичного альянсу. Війна з країнами НАТО може трапиться вже протягом найближчих п'яти років. І до цього призведе будь-який варіант заморожування війни Росії проти України.